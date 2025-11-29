Presentó su renuncia el funcionario de la Oficina Anticorrupción que es abogado de Miguel Calvete

Se trata de Camilo Cordero Fabbri, funcionario público y asesor legal de Calvete. También se encontró un papel en un allanamiento a la casa del empresario.

Un funcionario de la Oficina Anticorrupción presentó su renuncia en las últimas horas. Se trata del funcionario público Camilo Cordero Fabbri, también abogado de Miguel Calvete, involucrado en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) .

La noticia fue confirmada por fuentes del Ministerio de Justicia , cartera que tiene al organismo bajo su órbita, de acuerdo a diálogos con La Nación.

En dicho mensaje se podía leer: “Cualquiera que pregunte por Indecom, Finfox, Profarma, Reposane, Bimax, Miguel Calvete o Guadalupe Muñoz [pareja de Calvete]: ACÁ NO ES" .

Miguel Angel Calvete 2 Calvete aparece como imputado en la causa ANDIS, acusado de haber sido líder u organizador de una asociación ilícita. X

En el esquema de la OA, que según su página oficial se encarga de fortalecer “la ética y la integridad” en la administración pública nacional, Cordero Fabbri estaba designado como coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias.



Bajo ese rol, se encargaba de recibir, caratular y darles trámite a las diferentes presentaciones que entran a la OA. En base al Boletín Oficial, fue designado en la OA en 2016, primero como Asistente Técnico de Investigaciones y de forma transitoria, pero se quedó en el Estado.

El vínculo de Calvete con su abogado

Como abogado de Calvete, se presentó en el expediente que lo condena como explotador “de la prostitución ajena”. Por esos hechos, el empresario lleva cumpliendo un mes de condena en Ezeiza.

Por ende, Cordero Fabbri no figura en la causa ANDIS. Allí, Calvete aparece como imputado, acusado de haber sido líder u organizador de una asociación ilícita que hacía negocios dentro de la agencia.



Bajo esa carátula, Calvete no solo habría oficiado como lobbista de diferentes laboratorios, sino que se supone que había funcionarios dentro de la ANDIS que respondían a él de manera directa.