Presupuesto 2025: el gobierno de Javier Milei niega el desfinanciamiento de las universidades públicas

En ese marco, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez , explicó la metodología para establecer partidas para la educación superior. "Antes no había ninguna razonabilidad en la distribución del Presupuesto. ¿Sabe cómo se distribuía el Presupuesto antes? Por lobby en este Congreso. Aquel diputado que tenía mayor vínculo con universidades lograba mayores índices de Presupuesto ", dijo y aseguró que: "No hay ni un sólo programa que hoy se encuentre desfinanciado: tenemos el 100% de los programas y las carreras de las universidades financiadas".

Además se refirió al reclamo de la Universidad de las Artes de este miércoles: "Ayer los vimos haciendo bailes en la Estación de Once, que me parece muy bien". "La Universidad de las Artes tiene una de las administraciones más desastrosas que existen en las universidades públicas, teniendo siete edificios en alquiler. [...] No hicieron ninguna previsión presupuestaria y no organizaron ninguna manera de encarar una planificación, simplemente era pedir plata", dijo y añadió que "no cabe ninguna duda que es universidad no es oficialista y va a tener un aumento del Presupuesto de 431%, comparando con el 2024".