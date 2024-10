La original protesta de los estudiantes de la UNA contra el veto de Javier Milei al financiamiento universitario

Los alumnos de la Universidad Nacional de las Artes bailaron la canción "Fanático" de Lali Espósito en la estación Once del Ferrocarril Sarmiento.

Estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) realizaron este miércoles una particular protesta contra el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario : bailaron "Fanático" de Lali Espósito en el hall central de la Estación Once.

Los universitarios interpretaron la coreografía en la estación cabecera del Ferrocarril Sarmiento , ubicada en el barrio porteño de Once. Una vez terminada la presentación, corearon el canto de protesta "Universidad de los trabajadores" y desplegaron una bandera con la frase "Movimiento UNA Resiste".

En el videoclip, que estrenó al mismo tiempo que la canción, se puede ver a un grupo de personas haciendo un "casting" para interpretarla y todos ellos intentan imitarla lo mejor posible. Entre los participantes ficticios de la audición pasan mujeres con vestuarios icónicos de su carrera y también un joven vestido como el personaje de Lali en Esperanza mía. Por último, aparece un hombre de mediana edad con patillas, una campera de cuero, llamativamente similar al Presidente.

Si bien en ningún momento de la canción lo menciona directamente, se puede intuir que algunas de las frases de la letra están dirigidas a él. “Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy, y sé que tenés un póster mío en tu habitación”, dijo. Al comienzo de su cruzada con Lali, apenas empezada su presidencia, Milei aseguró que no sabía quien era ni conocía su música. Tiempo después, aseguraría que la actriz fue "una arquitectura cultural diseñada para sostener el modelo que beneficia a los políticos".

“Él ya se la sabe de memoria, eso se llama obsesión”, continúa la letra de la canción, que además refiere a uno de sus propios temas, “Obsesión”.

“Quiere comerme y se come mi sobras, lo tengo encima parece mi sombra. Es mi fanático, me vuelve loca. Todas las noches me sueña y se toca”, agrega Lali en el estribillo.