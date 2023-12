Reforma electoral de Javier Milei: el peligro del bipartidismo y la eliminación de partidos minoritarios en Diputados

La implementación de las "circunscripciones uninominales" -primera en el orden de prioridades electorales según el texto enviado al Congreso- supone una de las ideas más trascendentes del paquete de leyes porque reformaría, básicamente, la Cámara de Diputados como hoy se la conoce.

Javier Milei presentó el pasado miércoles el paquete de leyes titulado como "Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos".

Circunscripciones uninominales y la reforma en la Cámara de Diputados

El sistema de circunscripciones uninominales, la nueva forma de elección de diputados planteada por Milei, reemplazaría al sistema proporcional actual (sistema D'Hont) y modificaría todo el escenario electoral en materia legislativa: eliminaría la votación por provincia y divide al territorio en zonas o regiones, es decir, circunscripciones, en las que cada partido debe presentar un sólo candidato a diputado. Las secciones deberán ser trazadas, según se detalla, por el Poder Ejecutivo en base al último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas.

Esta nueva forma acota la cantidad de legisladores: la cámara baja contaría con un miembro cada 180.000 habitantes, cuando en la actualidad esa cifra se reduce a uno cada 161.000, y se eliminaría el piso obligatorio de cinco diputados por provincia. Además, la iniciativa omite la paridad de género en los cargos para la elección de funcionarios legislativos, entre otras cuestiones estructurales.

¿La forma de votación? Simple y sencilla: cada partido político debe presentar un candidato por circunscripción y, al mejor estilo balotaje, quien obtenga la mayoría de votos, sin importar la diferencia, se lleva el distrito. Una forma de elección conocida en la jerga anglosajona como "First-past-the-post".

El trasfondo, por más novedoso que suene, retrotrae a la mesa un debate de antaño: la eliminación de las listas sábana. El principal objetivo del artículo 1 de la reforma electoral impulsada desde el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) apunta sus cañones a la eliminación de los puestos de privilegio dentro de las listas, una herramienta tan clásica como repetida dentro de las elites partidarias. Bajar al territorio, acercar a los candidatos con las personas y destruir los acomodos.

Según explican a este medio desde la cartera del Interior, la circunscripción uninominal tiene "una mejor legitimidad de origen porque cada uno de los diputados fue votado en su circunscripción por la gente. Lo que se quiere es transparentar, que haya más cercanía con los candidatos. Que vos votes a tu diputado, no que votes a 30 tipos que no conocés".

"Es un sistema que funciona en el mundo. Vos trabajás bien una circunscripción y la podés ganar, sea el partido que sea, En cambio, el actual sistema lo que hace es tener una figura fuerte arriba que arrastra por todos. Con esta iniciativa el trabajo terminaría siendo de todos en cada una de las circunscripciones", agregan.

Reforma electoral: cuáles son los cambios que podría provocar en la Cámara de Diputados.

Reforma electoral: los "peligros" de la circunscripción uninominal

Bipartidismo y eliminación de fuerzas minoritarias

Los detractores de las circunscripciones uninominales hablan rápidamente de la tendencia al bipartidismo y, por decantación, la invisibilidad de las fuerzas minoritarias en este tipo de formatos. Gran Bretaña y Estados Unidos, los dos países más analizados en materia uninominal, presentan un panorama electoral protagonizado por dos grandes coaliciones y, tras las sombras, pequeños partidos minoritarios, cuya máxima celebración puede estar motivada por la victoria de una sola circunscripción.

En síntesis: al eliminarse el sistema de representación proporcional, donde los resultados generales determinan la cantidad de diputados por cada partido, y enfocarse la elección en una pequeña porción de territorio con un solo candidato por fuerza, la tendencia podría virar a números parecidos a los resultados de una elección nacional.

Guido Tamer, politólogo, investigador y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), pone énfasis en el carácter inobjetable sobre la tendencia al bipartidismo en las votaciones por circunscripciones: "Lo que hacen los partidos es empezar a nuclearse en dos tendencias. En un sistema de circunscripciones, los partidos chicos van a necesitar estructuras territoriales en cada una de las circunscripciones y, en ese sentido, es riesgoso para un partido chico como La Libertad Avanza (LLA) motorizar una reforma de estas características".

Y, sobre la pérdida de representación, agrega: "El sistema actual, el proporcional, permite la representación de minorías. Las fuerzas minoritarias, los partidos que tienen menos votos, también tienen la posibilidad de acceder una banca en la Cámara de Diputados. El proyecto que propone milei es a simple pluralidad de sufragio, según lo dice el texto, y eso indica que es ganar por un voto, si el candidato gana con 30 puntos, hay un 70 que queda sin representación".

Urna Balotaje Elecciones.jpg Ignacio Petunchi

El primer ejemplo de pérdida de poder parlamentario y representación es el Frente de Izquierda. El movimiento conformado por el Partido de los Trabajadores Socialistas, el Partido Obrero, Izquierda Socialista, PTS y MST posee actualmente cinco diputados con Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Myriam Bregman, Christian Castillo y Romina del Plá. Con un resultado electoral en las últimas generales nacionales del 2,70%, desde el espacio izquierdista encienden las alarmas y entienden que ese número podría repetirse en un esquema por circunscripciones.

Las últimas performances, sin contar el proceso electoral de 2023, también muestran el patrón común que lo condena al título de fuerza minoritaria: 5,41% en 2021, 2,16% en 2019, 3,23% en 2015 y 5,36% en 2013. Matemáticamente, el FIT perdería todas sus bancas en el Congreso según el sistema de origen anglosajón.

Myriam Bregman, en diálogo con Ámbito, se refiere a una eventual "eliminación" de los partidos con menos legisladores y critica la Ley ómnibus redactada por el Poder Ejecutivo. "El sistema de voto uninominal es tan antidemocrático como inconstitucional. Elimina la proporcionalidad y las minorías ya no podrían tener representación parlamentaria. Además, elimina la paridad de género, abriendo la posibilidad de que todos los diputados sean varones", señaló.

"El propio Milei no hubiera podido ser elegido diputado en 2021 si se hubiera aplicado lo que ahora propone. Más casta no se consigue. Además, con la Ley ómnibus los partidos políticos van a poder financiar sus campañas con aportes privados millonarios, no tendrán límite alguno", agrega.

Desde la coalición izquierdista aducen ironía: ni Milei ni Villarruel "hubieran sido elegidos" como diputados nacionales tras obtener 5,55% a nivel nacional y un 17,04% en la Ciudad de Buenos Aires en las legislativas de 2021. Desde LLA, sin embargo, ven posible ganar bancas con el sistema electoral propuesto por el Presidente y ponen especial énfasis en "trabajar bien en cada circunscripción". Individualizar cada elección y cada candidato.

Myriam Bregman apuntó contra Javier Milei por la reforma electoral.

El "antifederalismo" de la norma

Las provincias también pondrán el grito en el cielo si la reforma electoral se aprueba en las sesiones extraordinarias. El federalismo parlamentario se vería obturado debido al trazado de las circunscripciones en base al censo que establece 1 diputado cada 180.000 habitantes.

Según los datos del último relevamiento de habitantes en el país, se eliminaría el piso de cinco bancas por distrito y la Provincia de Buenos Aires sumaría 27 bancas, Córdoba ganaría 3, Mendoza, Salta, Santa Fe y Tucumán ganarían 1, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires perdería 8, Tierra del Fuego perdería 4, Catamarca, La Pampa, La Rioja y Santa Cruz perderían 3, Chubut, Formosa y San Luis perderían 2, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, San Juan y Santiago del Estero perderían 1 y Corrientes y Misiones quedarían iguales.

Según advierte el politólogo Tamer, "cambia totalmente la representación de las provincias. Ninguna provincia se mantiene igual, y lo más notorio es la Provincia de Buenos Aires que crece muchísimo de acuerdo a esto, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pierde 8 diputados y quedaría infrarepresentada".

WhatsApp Image 2023-12-28 at 11.17.21.jpeg Fuente: CICAD

Tierra del Fuego sería, sin dudas, la más perjudicada: pierde cuatro bancas y pasa a ser el único distrito con un solo dirigente. "Una representación de solo un Diputado en la Cámara tendría implicaciones significativas, dada la diversidad de opiniones representadas por las distintas fuerzas políticas de la provincia. Sin dudas sería crucial articular acciones conjuntas con otras fuerzas políticas en Tierra del Fuego para mantener la representación de las y los fueguinos, más allá del color político", analiza Andrea Freites, diputada recientemente electa por Unión por la Patria (UP), en diálogo con Ámbito.

En la misma línea, Freites marca como "una odisea la obtención de nuestra prórroga del subrégimen de promoción industrial, y con sólo 1 representante estaríamos aún más en desventaja. No siendo la única materia a legislar y defender que involucra los destinos de los fueguinos y sus recursos".

El tratamiento específico del proyecto electoral en sesiones extraordinarias contará en este contexto con un condimento especial: la posición de los gobernadores en relación a la posible pérdida de representación federal en la Cámara baja. Espacios con lazos provinciales-gubernamentales como Hacemos Coalición Federal, el bloque creado hace pocos días y conformado por la Coalición Cívica, Hacemos Unidos y Cambio Federal, podrían funcionar como motor de estas voluntades.