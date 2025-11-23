Cristina Kirchner: "Que yo esté privada de mi libertad es la metáfora perfecta y disciplinadora de Argentina" + Seguir en









La expresidenta envió un mensaje grabado al Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersex y No Binaries en Corrientes, donde hubo un reclamo por su liberación.

La expresidenta Cristina Kirchner envió un mensaje grabado para la actividad “Plaza Cristina Libre” que se realizó en el marco del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersex y No Binaries en Corrientes, donde apuntó: “Que yo esté privada de mi libertad y proscripta es la metáfora perfecta y disciplinadora de una Argentina a la que le están liquidando sus posibilidades de desarrollo y crecimiento económico".

Desde su casa en San José 1111, donde cumple su pena a seis años de prisión domiciliaria, la titular del PJ sostuvo: “Sé que las compañeras allí reunidas bajo la consigna ‘Cristina Libre’ militan por nuestra libertad —y no digo mi libertad— porque no soy yo la única privada de su libertad en esta Argentina contemporánea. La libertad no es solo caminar por la calle: es poder decidir la vida que cada uno tiene derecho a construir con su trabajo en un país libre de verdad”.

"Todos sabemos que no estamos viviendo en una Argentina libre", remarcó Cristina Kirchner En esa misma línea, continuó: "Todos sabemos que no estamos viviendo en una Argentina libre. Hoy hay millones de argentinos que también están privados de su libertad en un país endeudado e hipotecado, que tampoco puede decidir nada. Nada en beneficio de su pueblo, ¿no?".

A su vez, consideró que hoy se vive "la libertad para la desesperación" al apuntar que hay "libertad para la tristeza infinita que se adivina en los gestos de cada vecino; de cada argentino que camina por la calle". "Me los cuentan los que aún pueden caminar por la calle: que la gente está muy triste, desesperanzada", enfatizó, expresando preocupación por la situación económica.

De esta manera, llamó a hacer un esfuerzo conjunto para "convencer al resto de los argentinos de que se merecen una vida mejor". Sin embargo, remarcó que "nadie nunca te regala una vida mejor" y agregó que "depende de que vos seas capaz de juntar tu esfuerzo individual junto al de otros millones de argentinos y argentinas en un proyecto colectivo de país". "Porque si algo hemos aprendido de nuestra historia es que nadie, absolutamente nadie, se salva solo", aseguró la expresidenta, citando la recordada frase del comic El Eternauta.

En la apertura del Encuentro Plurinacional, se hizo hincapié en que no existe democracia con proscripción y, durante esta actividad en particular, se apuntó a reclamar por la libertad de Cristina y a cuestionar el caso con la perspectiva de género. Cristina encuentro de mujeres 1