Reforma jubilatoria: la oposición en Diputados busca unificar proyectos y el Gobierno responde con un informe sobre impacto fiscal

La sorpresa fue la fragmentación del PRO : el dictamen del ala bullrichista se plegó a La Libertad Avanza y el MID para ser la segunda mayoría, mientras que el cercano a Mauricio Macri solo alcanzó cinco firmas : Fernández Molero, Figueroa Casas, Laspina, Vidal y Ardohain. En tercer lugar quedó un dictamen de Encuentro Federal junto a Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, más propuestas de la UCR (4 apoyos) y la izquierda (2). La principal coincidencia en la oposición fue el aumento de las jubilaciones en torno al 7,2% y en actualizar el bono , aunque aún no se suman los respaldos para la moratoria previsional o un sistema de prestaciones proporcionales.

Gabriela Brouwer de Koning.jfif

Diputados debaten reforma jubilatoria

El primero en intervenir en el encuentro fue Nicolás Massot (Encuentro Federal), que detalló el proyecto que respalda casi la totalidad de su bloque, junto con Democracia para Siempre (radicalismo opositor) y la Coalición Cívica. "Algo indiscutible en la Argentina es la informalidad del mercado laboral", inició el legislador argumentando su alternativa a la moratoria previsional y continuó: "Esa es la explicación de por qué tantos argentinos no llegan a los 30 años de aportes; no es como algunos piensan, que sean planeros o no les guste trabajar".

"Tengamos la decencia de reconocer los años que sí aportaron, porque sino estaríamos violando un contrato intergeneracional", señaló y pidió que se elimine el requisito de 30 años de aportes para recibir remuneraciones y que se reconozca un porcentaje por cada año aportado, estableciendo un sistema de prestación proporcional.

Al referirse al informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que hizo circular el oficialismo sobre el impacto fiscal de las propuestas, Massot planteó que "me sorprendió lo poco costosa que resulta la moratoria": "Estamos hablando de menos de una décima del PBI por año (0,08%)". "No es tanto el ahorro que genera el Gobierno por terminar la moratoria", entendió y recordó que "acá plata hay y mucha, porque tenemos un festival de DNUs y decisiones administrativas para lo que hay plata para todos".

Plenario de Comisiones.jfif En el plenario de comisiones se pusieron en común 12 proyectos. Diputados

Considerando que el efecto del impacto fiscal del aumento de bono es mayor (0,3% en caso de que pase a ser de $115.000), propuso un incremento de $70.000 a $100.000 el bono y una adición a todas las escalas de jubilaciones del 7,2% -en torno a los $51.000 para las jubilaciones mínimas-. Estos pagos se afrontarían a partir de, por ejemplo, la eliminación de la exención al IVA a directores de grandes empresas, parte del ahorro con la eliminación de intereses de la deuda del FMI, las cargas por registro automotor, parte de los $33.000 millones del 2025 "que se les fue quitado a los jubilados y dado a la Secretaría de Inteligencia".

Dentro de Unión por la Patria, que tendrá el dictamen mayoritario, se propone la restauración de la moratoria previsional durante dos años, coinciden en el incremento de 7,2% para todas las escalas jubilatorias, establece el valor del bono en $115.000 y crea un esquema anual de pago de deudas previsionales desde Nación a las provincias. "Hay un ajuste diseñado desde el Ejecutivo desde el primer día", analizó Victoria Tolosa Paz, quien interpretó que "van a dejar en el peor momento de las jubilaciones y lo van a dejar allí abajo".

Como representante del oficialismo, que pidió crear una comisión especial que investigue una reforma previsional y ratificar el actual esquema jubilatorio, Silvana Giudici (PRO) entendió que el "la moratoria pudo haber sacado de la exclusión a muchos que están olvidados del sistema a los que el Estado les debe, pero no necesariamente por el sistema previsional sino por el sistema asistencialmente". "La moratoria va poniendo parches que no ayudan a mejorar el sistema con un criterio de solidaridad, sino que las hunde en la infactibilidad", agregó.

Informe de impacto fiscal de reforma jubilatoria