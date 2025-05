Se complica la baja de la edad de imputabilidad por el salto de Patricia Bullrich a LLA

Este martes a las 16 se pone en marcha el plenario de comisiones en el que el oficialismo aspira a dictaminar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que busca bajar la edad de imputabilidad. Para reunir las firmas suficientes, incluso la de los diputados de Unión por la Patria que responden a Sergio Massa, los libertarios concedieron llevarla a 14 (y no a 13 como decía el texto original). Pero, hubo novedades de último minuto que hacen poner en dudas el futuro del proyecto, caballito de batalla de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Pero hubo novedades de último momento. Esta mañana, se conoció que los diputados del Frente Renovador que integran las comisiones abocadas al tema fueron reemplazados. Casualmente, los massistas se caracterizan por tener un discurso de "mano dura". A tal punto fue tenían una iniciativa que proponía llevar la baja de edad de imputabilidad a los 14.

Con esta noticia, que en el PRO se la adjudican a las "presiones de los curas villeros", se le complica el panorama a Rodríguez Machado. ¿O será que UP no quiere mostrarse dividido frente a un tema tan sensible y que, para colmo, sería una bandera para el partido violeta?

"Más allá de las bajas massistas, no peligra si están presentes todos los que tienen que estar", dijeron desde uno de los despachos amarillos.

Como fuere, el tema se terminará de definir en el plenario convocado para las 16.