De qué murió José "Pepe" Mujica

Mujica anunció el empeoramiento de su salud el jueves 9 de enero, cuando hizo pública la extensión del cáncer de esófago que trató durante buena parte del 2024 hacia el hígado. "Me estoy muriendo", afirmó entonces, cuando además pidió que le dejaran transitar tranquilo la última etapa de su vida: "el guerrero tiene derecho a su descanso", subrayó.

La triste noticia fue comunicada por el actual presidente uruguayo, Yamandú Orsi, a través de sus redes sociales: "Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo", escribió.

La vida de José Mujica

Mujica anunció que padecía cáncer de esófago en abril de 2024 y pronto inició un tratamiento de radioterapia para combatir el tumor, la única alternativa terapéutica ante las dos enfermedades crónicas que también sufría. Tras las sesiones que lo dejaron "deshecho", e incluso en medio de tres internaciones en un plazo de diez días a principios de setiembre, el expresidente se mantuvo activo y presente durante la campaña electoral que, finalmente, resultó en una elección histórica para la lista 609 del MPP y en Orsi como ganador de la Presidencia.

Foto: MPP

De esta manera, y tal y como había prometido, militó hasta el último momento, a través de presencias en actos y, mayormente, con entrevistas y participación en spots desde su chacra.

Además de ser un histórico líder tanto de su sector como del Frente Amplio, Mujica fue presidente de Uruguay entre el 2010 y el 2015. Catalogado como uno de los mandatarios más progresistas de América Latina, incluso entre sus pares contemporáneos de lo que se llamó la “Patria Grande”, en una ola de gobiernos con tendencias de izquierda en la región; su gobierno puso al país a la vanguardia de los derechos individuales con la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario y la regulación del consumo de cannabis.

Su carrera política profesional comenzó en 1989, cuando fue elegido diputado y, luego, senador por el Frente Amplio. También ocupó el cargo de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) entre 2005 y 2008, durante el primer gobierno frenteamplista de Tabaré Vázquez. Tras terminar su mandato como el 40° presidente de Uruguay, fue elegido senador nuevamente por dos períodos consecutivos, aunque en octubre de 2020 renunció a su banca. "Me ha echado la pandemia", dijo en plena crisis por el Covid-19, refiriendo la necesidad de cuidarse por una enfermedad autoinmune que padecía y que también complicó la lucha contra el cáncer.

Foto: Getty Images

Su historia política comenzó mucho antes, en la década de 1970 con su militancia en el Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN-T), y por la que fue preso político entre 1972 y 1985, durante la dictadura cívico-militar, junto con su esposa Lucía Topolansky.

"Me bañaba con un vaso de agua y un trapito como la gente del desierto. Y en absoluta soledad, con alguna visita de mis familiares una vez por mes, de mi madre particularmente. Fue duro”, relató en una entrevista muchos años después y reconoció que de su detención “aprendió a no dejarse dominar por el odio y el fanatismo, y entender que hay cuentas que no se cobran y que hay que vivir para adelante”.

Esa visión moderada sobre las consecuencias de la dictadura, que en su gobierno se tradujo en la oposición a eliminar la ley de Caducidad, le valió varias críticas de organizaciones de familiares de desaparecidos, con las que polemizó también en los últimos meses de su vida tras afirmar que hubo testimonios falsos para encarcelar militares.