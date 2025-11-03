Reforma Laboral: el Gobierno avanza con un borrador que busca flexibilizar salarios y convenios







El proyecto propone negociación colectiva por empresa, salario dinámico y banco de horas, sin modificar indemnizaciones, y será presentado en diciembre.

La iniciativa retoma la propuesta de la diputada libertaria Romina Diez, avalada por la Casa Rosada. Jobs

El abogado laboralista Julián de Diego confirmó que colabora con el Gobierno en el borrador del proyecto de reforma laboral, que será presentado a mediados de diciembre. El especialista precisó que el proyecto busca flexibilizar la negociación colectiva, promover aumentos por productividad y habilitar el uso del banco de horas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“El borrador en el que estamos trabajando con el secretario de Trabajo (Julio Cordero) tiene tres ejes: salario dinámico, que cobra sentido en un escenario sin inflación y para que se den aumentos de salario por productividad. El otro eje es flexibilizar la negociación colectiva, y que sea por empresa y no por actividad. Por último, está lo del banco de horas, que puede ser útil, dependiendo de qué actividad se trate”, explicó De Diego.

Julián de Diego Julián de Diego, abogado laboralista, reconoció que colabora ad honorem con el Gobierno en el diseño del borrador de la reforma laboral. El abogado a través de una entrevista con Radio Zónica, aclaró que no está en los planes del oficialismo limitar las indemnizaciones, aunque reconoció que el texto contempla la posibilidad de abonarlas en hasta 12 cuotas. “No hay cambios retroactivos”, remarcó. De Diego trabaja en el sector privado y colabora ad honorem con el Gobierno.

No habrá cambios en los derechos laborales El especialista rechazó que el proyecto implique una pérdida de derechos para los trabajadores y aseguró que varios sindicatos ya aplican convenios flexibles. “Hay gremios que ya tienen convenios por empresa y les va bien. También los que atan subas salariales a la productividad, como es el caso de los bancarios”, indicó.

reforma laboral.jpg La ampliación de la jornada laboral y el pago en “ticket canasta” generan críticas por similitudes con el DNU 70/23. Desde la Secretaría de Trabajo anunciaron que cuentan con la participación de especialistas y negaron conflictos de interés. La propuesta oficial se inspira en la presentada por la diputada libertaria Romina Diez, cercana a Karina Milei, bajo el título “Ley de promoción de inversiones y empleo”.

El texto busca incentivar la contratación de trabajadores por parte de pymes mediante beneficios fiscales, además de permitir la fragmentación de las vacaciones, la implementación del banco de horas y la regulación de licencias por enfermedad o accidente. En su letra chica, retoma artículos del capítulo IV del DNU 70/23, suspendido por la justicia laboral y pendiente de fallo en la Corte Suprema. Entre los puntos más controvertidos figuran la ampliación de la jornada laboral a 12 horas, el pago parcial en “ticket canasta o restaurant” y la posibilidad de fraccionar las indemnizaciones en hasta 12 cuotas.