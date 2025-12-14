Verano 2026: alquileres turísticos ya confirman entre 60 y 80% de reservas en el país

De norte a sur, operadores inmobiliarios reportan alta demanda. Los valores en pesos ajustan por inflación, mientras que los que cotizan en dólares se mantienen estables. Consejos clave para evitar estafas.

Vista hacia el mar en zona próxima al Torréon del Monje. Mar del Plata siempre capta la atención (Foto: Ruger Negocios Inmobiliarios)

La temporada de verano 2026 anticipa un fuerte movimiento turístico interno en Argentina. Los principales destinos del país informaron un nivel de reservas concretas que, según la zona, ya se ubica entre el 60% y 80% para enero. El interés del público se orienta a unidades independientes (casas y departamentos) con amenities y estadías de duración media, que en general superan la semana.

Operadores e inmobiliarios señalan que las consultas superan las del año anterior. A continuación, un detalle por destino, con las opiniones de referentes del mercado.

En la ciudad de Mar del Plata , la evolución de las reservas se mantiene en niveles similares al año pasado, aunque con una expectativa de mayor ocupación para la próxima temporada.

Guillermo Rossi , presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Mar del Plata, señaló que los valores de referencia sugeridos se ajustaron aproximadamente un 25% respecto a la temporada anterior.

"Se tomó la variación interanual a septiembre de un 50% y se sugirió tomar el 50% de esos índices, por lo que los valores están en un 25% más que la temporada anterior", explicó Rossi.

Las playas del Centro, se espera más público que en la temporada anterior

Los valores sugeridos para departamentos son:

Dos Ambientes: A partir de $70.000 .

Tres Ambientes: A partir de $90.000 .

Chalets: A partir de $120.000.

Estos valores varían de acuerdo con la ubicación y la cercanía al mar. Las zonas más solicitadas son las próximas a la costa, el centro y macrocentro, así como el norte y sur, elegidas fundamentalmente por el turismo familiar. La zona sur de la ciudad es preferida, en su mayoría, por el turismo joven.

Rossi insistió en la seguridad: "Ante un precio barato de un alquiler, el turista contrata a través de publicaciones que ofrecen propiedades que no existen o que no están en las condiciones que se promocionan. La sugerencia es que contraten con un profesional matriculado. Eso da seguridad al momento de ocupar la unidad y un acompañamiento del profesional durante el periodo de la locación".

Pinamar: demanda más cauta

Con una demanda que se maneja de manera más cauta y cierra a último momento, Pinamar anticipa que el verano 2026 tendrá un enero fuerte y un febrero más irregular.

Matías Melia, CEO de Century 21 Torreblanca, explicó que la gente compara, pregunta mucho y termina cerrando más cerca de la fecha. Esto, a menudo, ocurre por estadías más cortas.

"La demanda viene más cauta y más de último momento que en otras épocas. El verano pasado, Pinamar tuvo picos cercanos al 95% de ocupación en enero, pero febrero siempre es más sensible", señaló Melia.

Pinamar Recoleta Vista aérea de Pinamar, un destino muy solicitado

En Pinamar, las zonas más demandadas se dividen en dos perfiles: el área de Mar y Centro (Bunge, Avenida del Mar y alrededores) concentra al público que busca caminar, tener playa cerca y comercios, con estadías más cortas. En contraste, Pinamar Norte y los barrios privados buscan tranquilidad, más metros, casas más que departamentos, y suelen venir en familia o grupo chico.

Precios de referencia en pesos por día (Enero-Febrero):

Los valores se ajustan en pesos, pero muchos propietarios anclan el precio en dólares para no perder demanda.

Departamentos de 2 ambientes: Cerca del mar/Centro: $65.000 a $130.000 por día.

Departamentos de 3 ambientes: Zona centro residencial: Alrededor de $130.000 por día. La banda se mueve entre $110.000 y $180.000 .

Departamentos de 4 ambientes (Premium/Frente al mar): Se ven publicaciones del orden de $286.404 por día. Y otras trepan a $380.000 por día, en complejos o edificios con amenities.

Melia agregó que la variación real en pesos responde a los costos (mantenimiento, personal, servicios) y a la mayor demanda en enero. En cuanto a hotelería (Cariló, Pinamar, Valeria), existe una expectativa de mejorar la ocupación, especialmente si se sostienen tarifas y facilidades de pago.

Respecto a los errores al reservar, aconsejó no señar "apurados" y exigir el contrato por escrito, detallando qué incluye (limpieza, ropa blanca, depósito). Recomendó chequear referencias y desconfiar de "ofertas únicas" con apuro. "Si se paga seña, que sea razonable (30% a 50%)".

Por la Docta

Las perspectivas para la provincia de Córdoba son positivas. El licenciado Juan Pablo Baca, coordinador general de “Red Tu Inmobiliaria”, señaló que las reservas para la próxima temporada ya superan un 30% en comparación con el año anterior. Esto se atribuye al buen movimiento que hubo en los últimos fines de semana largos.

Villa Carlos Paz

La variación interanual de precios presenta diferencias:

Departamentos: La suba ronda el 25% interanual.

Casas: El aumento fue superior, en torno al 40% interanual.

Los precios de referencia diarios en Villa Carlos Paz y centros turísticos similares son:

Departamentos de 1 dormitorio (2 ambientes): Parten desde $70.000 por día.

Casas de 2 dormitorios: La tarifa de referencia es de $80.000 en adelante.

Las zonas más demandadas siguen siendo las tradicionales: Villa Carlos Paz, Villa General Belgrano, Mina Clavero y Cosquín. Baca notó un cambio de tendencia: "Pasamos de alquileres de tres o cuatro días a una semana. Se siguen priorizando los amenities y se busca más unidades independientes (departamentos, casas) que hoteles".

Baca insistió: "Antes que nada, operar con profesionales matriculados en los Colegios Profesionales correspondientes. Luego, buscar referencias y, finalmente, evaluar el conocimiento del colega en el área de influencia".

Salta con foco familiar

Guadalupe Núñez, presidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta (CUCIS), reportó un incremento en la demanda de casas amplias y alejadas del ruido, en entornos naturales y verdes. La provincia recibe un público predominantemente familiar que viaja para visitar parientes.

Salta-San Lorenzo La Quebrada de San Lorenzo, parte del paisaje salteño y próximo al área de yungas y vegetación

Los departamentos céntricos para dos personas se ubican entre $45.000 y $50.000 por noche, mientras que las casas en las afueras, en zonas como Cerrillos, con tres dormitorios y piscina, rondan los $250.000 diarios.

Núñez subrayó que la provincia mantiene un perfil de precios moderados y una tendencia a las estadías breves. La recomendación clave es operar siempre con corredores matriculados.

Cataratas del Iguazú con incremento de reservas

Cataratas del Iguazú, declarado Maravilla Natural del Mundo, no deja de recibir turistas locales e internacionales. Cesar De Olivera, titular de la agencia Julio César Viajes y Turismo y delegado del Consejo Provincial del Turismo de Misiones, informó que Puerto Iguazú se prepara con un movimiento anticipado superior al del año pasado.

Cataratas Cerca de la Garganta del Diablo, en Cataratas, uno de los lugares más elegidos

Según datos del área de Turismo, el nivel de búsqueda y reservas registra un incremento del 20% en comparación con 2025.

Las tarifas de referencia son:

Cabañas (2 adultos): $78.000 por noche.

Cabañas (6 personas): $125.000 por noche (totalmente equipadas, sin desayuno).

Apart Hoteles (3 estrellas, centro): $95.000 por noche (con desayuno incluido).

Minas de Wanda, Misiones Minas de Wanda, otro punto turístico visitado por quienes prefieren vacacionar en Misiones

La variación de precios responde a la necesidad de equilibrar los costos con la economía de las familias y la fuerte competencia con la oferta hotelera de Brasil, especialmente en Foz de Iguazú. Las zonas de mayor demanda continúan siendo Puerto Iguazú y su entorno, complementado por recorridos a Wanda y Ruinas Jesuíticas de San Ignacio.

Reservas medianas en Bariloche y San Martín de los Andes

En la Patagonia, los principales destinos registran una alta demanda, especialmente de familias que buscan combinar descanso y naturaleza.

Guillermo Villa, gerente regional de Tizado Patagonia, con foco en San Martín de los Andes y San Carlos de Bariloche, informó que en San Martín las reservas alcanzan el 60%.

Los precios de alquiler por noche se mantienen en dólares:

Departamento (1 dormitorio): Desde u$s80 en Bariloche, desde u$s90 en San Martín de los Andes y desde u$s85 en Villa La Angostura.

Viviendas más grandes (casas y departamentos): A partir de u$s130 por noche.

Villa señaló que predomina el turismo familiar y las estadías son medianas, aunque casas grandes con costa de lago se siguen alquilando mensualmente. Lo más demandado en Bariloche es el centro en departamentos y Arelauquen y Circuito Chico en casas.

Bariloche El kayak es uno de los deportes que practican mucho quienes van a veranear a los lagos de Bariloche y San Martín de los Andes

Villa aconsejó: "Trataría siempre que haya un intermediario de confianza en el medio, y mediante una reserva que me asegure las fechas, las condiciones y el precio".

Puerto Madryn: demanda de cercanía al mar

Fuentes del mercado inmobiliario de esta ciudad de la provincia de Chubut informaron que las reservas para el verano 2026 evolucionan bien. El nivel de reservas efectivas (ya señadas) es aproximadamente del 80% en comparación con el verano 2025.

El aumento de los valores fue aproximadamente del 48% respecto al verano anterior, debido al aumento de los costos fijos.

Puerto Madryn Departamento para alquiler turístico y terraza propia a pasos del mar en Puerto Madryn

Los valores promedio por departamento (para una a cuatro personas) son:

Dos Ambientes (cerca del mar): $95.000 .

Tres Ambientes (cerca del mar): $120.000.

La zona más solicitada es la cercana a la costa, muchos piden la primera línea frente al mar y, sobre todo, que posea cochera.