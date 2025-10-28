Reforma Laboral: quién es Romina Diez, la diputada que impulsa el proyecto del gobierno de Javier Milei







La diputada nacional por Santa Fe, lidera la reforma laboral que propone ampliar la jornada laboral hasta 12 horas, flexibilizar convenios y pagar indemnizaciones en cuotas.

Romina Diez, diputada nacional por Santa Fe, presentó un proyecto que modifica aspectos clave de la ley de Contrato de Trabajo.

Romina Diez, diputada nacional por Santa Fe y miembro del bloque oficialista de La Libertad Avanza, presentó un proyecto de reforma laboral que busca ampliar la jornada, flexibilizar convenios, digitalizar recibos de sueldo y permitir pagos de indemnizaciones en cuotas, con el objetivo declarado de formalizar empleo y atraer inversiones.

Durante una entrevista televisiva, Milei detalló que su objetivo es transformar el sistema impositivo y de trabajo para estimular la inversión y reducir la informalidad. el presidente ya anticipó las medidas: “Para la reforma tributaria tenemos un plan para bajar 20 impuestos ahora, expandir la base imponible, de modo tal que, al bajar las alícuotas, no tenga sentido la evasión".

Quién es Romina Diez y qué propone en la reforma laboral Romina Diez ejerce su banca como diputada nacional por la provincia de Santa Fe y forma parte del bloque que respalda al presidente Javier Milei. Fue la candidata más votada en 2023 con el 35% de los votos en la provincia. Licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Rosario, complementó su formación con especializaciones en la Bolsa de Comercio de Rosario y en la Universidad de León, en España.

Comenzó su trayectoria en la Fundación Libertad y mantuvo un perfil académico y político enfocado en la promoción de ideas liberales: “Soy liberal desde los 14 años” y “Siempre trabajé académicamente por las ideas de la libertad. Siempre hice hincapié en que los países que más progresan son los que abrazan las ideas de la libertad”.

romina_diez_festejo.jpg_1192065467 En el plano político, Diez promovió la incorporación de jóvenes dirigentes en cargos de decisión: Lautaro Enríquez se convirtió en concejal más joven de Rosario, Candela Rodríguez en convencional constituyente, y Agustín Pellegrini y Valentina Ravera serán los legisladores más jóvenes de la Cámara Baja nacional, ambos con 25 años.

El proyecto presentado por Diez, titulado Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, introduce cambios sustanciales en la Ley de Contrato de Trabajo de 1976. Entre sus puntos principales se destacan: Extender la jornada laboral de 8 a 12 horas mediante bancos de horas o regímenes especiales, respetando al menos 12 horas de descanso entre jornadas.

mediante bancos de horas o regímenes especiales, respetando al menos 12 horas de descanso entre jornadas. Flexibilizar convenios colectivos y permitir acuerdos individuales homologados que modifiquen elementos esenciales del contrato.

homologados que modifiquen elementos esenciales del contrato. Digitalizar recibos de sueldo , detallando conceptos y deducciones.

, detallando conceptos y deducciones. Redefinir beneficios sociales no remunerativos , incluyendo viáticos, guarderías, capacitación y cobertura médica.

, incluyendo viáticos, guarderías, capacitación y cobertura médica. Fragmentar las vacaciones en períodos no menores a una semana y permitir su otorgamiento hasta el 30 de abril del año siguiente.

y permitir su otorgamiento hasta el 30 de abril del año siguiente. Regular licencias por enfermedad , con control de certificados a través de un registro de médicos peritos dependiente del Ministerio de Capital Humano.

, con control de certificados a través de un registro de médicos peritos dependiente del Ministerio de Capital Humano. Establecer límites a honorarios y costas judiciales en juicios laborales, hasta un 25% del monto de la sentencia. Crear incentivos fiscales para la contratación, incluyendo devoluciones de aportes patronales para micro, pequeñas y medianas empresas y beneficios especiales para quienes incorporen empleados provenientes del sector público. Reforma_Laboral_LLA_efb3f14eff El Congreso comenzará a debatir la iniciativa en comisiones en las próximas semanas. El Gobierno considera que esta propuesta será una herramienta clave para formalizar empleo, reducir la litigiosidad laboral y favorecer la competitividad del sector privado, dentro del paquete de reformas de “segunda generación” que incluye también cambios tributarios y previsionales.