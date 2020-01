Spoiler alert: reforma jubilatoria alumbrará la ola "Badaro 3"

El gran interrogante es cuál será ahora la “tasa de corte” respecto de las cuales se aplicará porcentaje de aumento (que en jubilaciones inferiores superará los índices previstos en la ley de movilidad suspendida), lo que las beneficiará. Pero en las superiores, podría darse mediante una suma fija. Eso condiciona no sólo lo que percibirán, sino que también tendrá influencia en la base imponible, ya que no se aporta por la totalidad del salario, sino hasta un tope (hoy $159 mil). El resultado, según cómo se haga ese cálculo de referencia, podría generar menores ingresos a la ANSES por descuentos ya que desde 2009 ese monto acompaña la suba de jubilaciones, pero también si se actualiza de otro modo, sería el reconocimiento tácito de cómo debía moverse el porcentaje respecto al aumento. Otra faceta que los abogados previsionalistas miran con atención para determinar si habrá o no un aluvión de juicios. Si para las jubilaciones máximas hay montos fijos, no sería necesario que para litigar esperen a junio porque podrían considerar que el “daño” ya es evidente por el monto, ya ni siquiera por el porcentaje. En ese escenario, el empalme sobre quienes atravesaron la modificación de 2017 y que ya cobraron una suma inferior en marzo de 2018 (por haberse hecho un cálculo inferior) ya contaban con tres meses de atraso, por lo que quedarán a las puertas de iniciar juicio.

Como en todos los casos, el Gobierno es consciente de esto y en la práctica hay variables a considerar: la cantidad de afectados, cuántos finalmente deciden embarcarse en la judicialización de los casos (el efecto desánimo ingresa en la contabilidad), y cuánto pueden estirarse los plazos para el pago efectivo de las sentencias. ANSES históricamente se ha hamacado en esta última que, además, cuenta con la cuestión del tiempo transcurrido como un aliado implacable. Como contracara, la máxima del sistema previsional es la progresividad. La combinación de los índices para alcanzarla esa una facultad que posee el Congreso, pero la jurisprudencia de la Corte y los antecedentes respecto a que la inflación tiene que ser la variable para compensar la movilidad, son factores relevantes a poner en la balanza. Desde los años 80, la Corte-que actualmente integran lo ministros Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti- sostiene que la movilidad es mantener el valor de la prestación a lo largo del tiempo, pero han sido los gobiernos los que se han expresado por tomar la inflación como parámetro.

Cómo se actualizarán las remuneraciones de los nuevos jubilados, cuánto van a subir los autónomos, y cuánto impactará en el eventual pago de Ganancias son otros interrogantes que pueden alimentar la litigiosidad.

El fallo “Badaro”, la posible resolución del caso “Badaro 2” (en manos de la Corte) y el alumbramiento del “Badaro 3” formarán parte de la misma saga. Una historia repetida.