Ricardo Quintela apuntó contra el Gobierno por las inundaciones en el AMBA: "No puede darle la espalda a su pueblo"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/QuintelaRicardo/status/1923752096588775723?t=2ZE4Z4jXX5Yttp9wXyLh0g&s=19&partner=&hide_thread=false Una vez más, el gobierno nacional está ausente cuando el pueblo argentino más lo necesita.



Ocurre una vez más ante un nuevo fenómeno natural en la ciudad y la provincia de Buenos, pero antes estuvo ausente en Bahía Blanca, en Río Negro, en Chubut. Estuvo ausente frente a la… — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) May 17, 2025

A la par, habló de su provincia, al expresar que "también estuvo ausente ante la inundación en La Rioja, ante el tornado que azotó Chamical, ante lo que ocurrió en Patquía. No vimos al Estado nacional, no hubo asistencia, no hubo presencia, no hubo ni una palabra de aliento, de apoyo".