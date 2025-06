España: detuvieron a uno de los hombres más cercanos a Pedro Sánchez y el oficialismo quedó contra las cuerdas

La resolución judicial se conoció tras la presentación voluntaria de Cerdán ante los tribunales , donde declaró como acusado. El juez Leopoldo Puente ordenó su prisión preventiva al considerar que el ex “número tres” del PSOE podría fugarse, destruir pruebas o entorpecer la investigación , según detallaron fuentes judiciales.

Durante su comparecencia, Cerdán sólo respondió preguntas de su abogado y se declaró inocente: “Soy inocente. No me he llevado ni un euro”, sostuvo, al tiempo que denunció ser víctima de una persecución política por haber acordado con partidos vascos la última investidura de Sánchez.