Sandra Pettovello adelantó que preparan el "índice de Capital Humano" para medir la pobreza

La funcionaria se refirió a la baja del índice de pobreza, el cual se dio a conocer la semana pasada y arrojó un 38% . "Esta baja fue bastante sorpresiva, no pensábamos que iba a bajar tanto ", indicó en una charla con un grupo de periodistas acreditados en Casa Rosada durante el brindis que realizaron integrantes del Gobierno con los cronistas que se desempeñan allí.

No obstante, más allá de la satisfacción del Gobierno con la última medición del INDEC al respecto, Pettovello adelantó de igual manera una nueva forma de medir la pobreza.

"Estamos trabajando con el Consejo para medir la pobreza no por ingresos, estamos haciendo un Índice de Capital Humano. No te puedo especificar cuáles son las variables (que empleará) porque todavía me tienen que presentar el trabajo", aseguró.

En ese sentido agregó: "No podemos cambiar el índice del INDEC, lo va a seguir midiendo a su manera cada seis meses. Éste va a ser el Índice de Capital Humano específicamente. Lo queremos tener listo lo antes posible pero no sabemos el mes en que va a ser".

Por último, Pettovello remarcó que el Gobierno apostará a "seguir invirtiendo en Capital Humano mientras vaya mejorando la economía, en todo lo que tiene que ver con terminar con el analfabetismo, que las personas coman en las mesas familiares y no en comedores y que tengan trabajo de calidad".