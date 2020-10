Cafiero brinda su informe ante el Senado con eje en la recuperación pospandemia

Embed

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se presenta en el Senado para brindar su tercer informe mensual de gestión, tras haber enviado un documento de 700 páginas con respuestas a las casi 800 preguntas que le fueron remitidas previamente.

Cafiero reconoció que el segundo trimestre del año será "histórico" por lo malo que fue pero afirmó, con una alusión a la gestión anterior, que el Gobierno "no viene a poner excusas" ni "a decir que pasaron cosas".

El funcionario señaló que el segundo trimestre tuvo "la mayor caída del PBI de la Argentina en toda su historia" y que "el INDEC exhibió que la pobreza 5,5%; la indigencia 2,8% y el desempleo 2,5%".

"Es cierto que nosotros no venimos a poner excusas y no venimos a escudarnos en que esto es una crisis global. Es evidente que hay una crisis global pero no venimos a contentarnos con describir los datos ni a echarle la culpa a nadie ni a decir que pasaron cosas, sino a ver cómo ponemos las cosas en orden entre todos", señaló.

La sesión informativa se lleva a cabo bajo la modalidad remota, con un grupo reducido de senadores en el recinto para verse cara a cara con el jefe de ministros del presidente Alberto Fernández.

Cafiero realiza una síntesis de las respuestas que ya envió a través de un escrito con más de 700 páginas. Se prevé que haga hincapié en los indicadores positivos de la economía y la recuperación pospandemia.

En su informe escrito, el jefe de Gabinete precisó, entre otras cosas, que el Estado desembolsó "alrededor de 90 mil millones de pesos" para los tres pagos efectuados hasta la fecha del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que alcanza a "casi 9 millones de titulares", de los cuales 688.556 son monotributistas.

Respecto de la situación de los incendios (que según el Ministerio de Ambiente se redujeron a cinco provincias), Cafiero indicó que el Comité de Emergencia Ambiental comenzó a implementar "campañas de comunicación y sensibilización desde cada jurisdicción orientadas hacia la prevención de incendios y toma de conciencia sobre los daños que esto genera", entre otros detalles sobre la asistencia en cada territorio.

De las 760 preguntas que el Senado le envió por escrito a Jefatura de Gabinete, 104 fueron dirigidas al Ministerio de Economía que encabeza Martín Guzmán y 51 a Desarrollo Productivo, la otra pata del plan económico del Gobierno, a cargo de Matías Kulfas.

Según indicó la Jefatura de Gabinete días atrás, la mayor cantidad de preguntas apuntaron a esas dos áreas y a las de Salud (84), Obras Públicas (47) y Ambiente y Desarrollo Sustentable (46).

La presentación de Cafiero se da en medio de un escenario complicado en lo económico y en lo sanitario por la pandemia del Covid-19 y ante una Cámara de Senadores regida por una tensa relación entre el oficialismo y la oposición.

El jefe de Gabinete llegó al encuentro con los senadores tras las nuevas restricciones a la compra de dólares y el anuncio de un paquete de medidas económicas que entre las que se destacó la reducción de retenciones para el agro, que el sector consideró "insuficiente".

Además, el funcionario responde preguntas sobre las medidas adoptadas ante la pandemia, en momentos en que se da un incremento de los contagios de coronavirus en el interior del país y luego de la polémica por el retraso en la carga de datos que derivó en la aparición de 3.500 fallecimientos más en la provincia de Buenos Aires.

Durante el debate podrían surgir otros temas que generan cortocircuitos entre el oficialismo y la oposición, como la situación de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli a los que el oficialismo del Senado buscó desplazar y que ahora está en manos de la Corte Suprema.

Con su presentación ante el Senado, Cafiero brindará el informe número 127 de la Jefatura de Gabinete al Congreso, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional que obliga al ministro coordinador a concurrir una vez por mes al parlamento.