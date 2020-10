Cafiero defendió en el Senado la gestión económica y sanitaria del Gobierno ante la pandemia

“No venimos a poner excusas, ni escudarnos en que esto es una crisis global, aunque es evidente que lo sea. No venimos describir datos y el impacto de la pandemia en el mundo y la Argentina, lo que buscamos y queremos es que se reconozca la gravedad, la envergadura y el grado de la crisis. No nos van a escuchar poner excusas, pero si queremos que todos sean conscientes para conocer el punto exacto de donde nos entramos. No venimos a echarle la culpa a nadie, ni decir que pasaron cosas”, declaró el funcionario.