Fuerte diagnóstico de Santiago Cafiero sobre la oposición

“Me hicieron una pregunta política que no quiero dejar pasar", afirmó Cafiero, al retomar la palabra luego de la ronda de preguntas de los senadores de Juntos por el Cambio. "Este es un ámbito político y creo que puedo ser franco, aunque me voy un poco del libreto, no tiene que ver con el informe de gestión”, sostuvo.

“Yo creo que si la oposición no baja los decibeles y no se aleja del camino del odio va camino a convertirse en una ultraderecha antidemocrática y una ultraderecha minoritaria", comenzó.

"Me parece que esta suerte de terraplanismo político que están tratando de agitar no lleva a ningún lado. Este terraplanismo político que quiere discutir sobre valores democráticos, sobre libertades y hasta incluso le discute a la ciencia cuestiones lógicas y válidas. Me parece que no es el camino”, cerró para dar paso las intervenciones del Frente de Todos.

Al comienzo de su exposición ante el Senado, el jefe de ministros había asegurado que un sector de la política buscaba "ventaja" en medio de la pandemia y llamó a "encontrar el camino" aun "con disidencias".

"La pandemia nos confundió con falsas noticias, tergiversaciones en los medios, mensajes peligrosos para la integridad. Desde los medios y desde la política tenemos que tener un compromiso ético con la comunicación", señaló el funcionario.

Y en el mismo sentido, agregó: "La pandemia también nos empujó al desánimo social y personal, no la ayudemos buscando la ventaja política. Estamos en el camino indicado y podemos, con nuestras disidencias, encontrar el camino más adecuado para levantarnos una vez más".