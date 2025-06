Se cayó la sesión en el Senado bonaerense para tratar la reelección indefinida de legisladores

La iniciativa no incluía la reelección de intendentes, un proyecto que se presentó por separado por parte del sector del gobernador Axel Kicillof. El massismo y la oposición no dieron quórum.

El proyecto presentado por el sector kirchnerista no contemplaba la reelección de intendentes, una iniciativa que se presentó por separado desde el sector del gobernador Axel Kicillof y que genera más conflictos dentro del peronismo. De todas formas, no hubo apoyo por parte de la oposición y del massismo y la sesión no pudo avanzar.