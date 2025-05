Victoria Villarruel reestructuró su gabinete y armó su propio "triángulo de hierro"

Victoria Villarruel: más cambios y recorrida por territorio

Tras los cambios, los cuestionamientos del oficialismo no tardaron en llegar, la diputada libertaria Lilia Lemoine, cercana a Milei, denunció en su cuenta de X a Russo: “Victoria Villarruel designó en el Senado a un tipo que denuncié en 2022 por agredirme físicamente (estando borracho o drogado, no sabemos) hubo muchos testigos. Hice la denuncia pero ahora lo llevan a trabajar al edificio donde como diputada me lo puedo cruzar. Es un escándalo”.

Victoria Villarruel designó en el Senado a un tipo que denuncié en 2022 por agredirme físicamente (estando borracho o drogado, no sabemos) hubo muchos testigos.

Hice la denuncia pero ahora lo llevan a trabajar al edificio donde como diputada me lo puedo cruzar.

Es un escándalo. — Lilia Lemoine (@lilialemoine) May 28, 2025

Paradójicamente, el nuevo jefe de asesores tiene entre sus varios objetivos contrarrestar los ataques del Ejecutivo a Villarruel. Los mismos, estiman en el Senado, son comandados por Santiago Caputo. Además de Lemoine, esta semana también se vio a otros referentes libertarios apuntar cañones hacia Villarruel, tal es el caso del Director de Realizaciones Audiovisuales, Santiago Oría.

A VV la hice quedar como una reina absoluta en todos los spots e imágenes de LLA. Y JAMAS el más mínimo "Gracias", aun después de ganar. — Santiago Oría (@Santiago_Oria) May 28, 2025

Además de las nuevas designaciones, esta semana Villarruel también firmó una resolución con la recategorización de 250 agentes, algo que fue pedido por todos los bloques y también por la Asociación de Personal Legislativo (APL). En uno de los fundamentos de la resolución, la Vicepresidenta recuerda que los salarios menores a 850 mil pesos están por debajo de la línea de la pobreza, dato que muchos en el Senado interpretaron como un dardo directo a Casa Rosada.

Pero la provocación al Ejecutivo no terminó ahí. La vicepresidenta comenzó a caminar la Provincia y se mostró en el distrito bonaerense de Chivilcoy, en donde se dejó fotografiar junto al intendente Guillermo Britos, quien trabaja en una tercera vía para las elecciones de septiembre. Britos no es cualquier cuadro político: en 2023 Milei le ofreció ser candidato a gobernador por La Libertad Avanza, lugar que finalmente ocupó Carolina Píparo.

“Hablamos de política, de la situación de Chivilcoy, del campo, de la obra pública”, sostuvo Villarruel. Y añadió que "estoy preocupada por la situación de la provincia de Buenos Aires y por eso quise venir a la cuarta sección electoral, visitarlos y saber cómo están".

Gracias señora Vicepresidente @VickyVillarruel por acercarse hasta Chivilcoy y visitarme en mi despacho, además de recorrer empresas productivas de nuestro partido. Gracias amiga y compañera @claudiarucci y equipo de trabajo. Estamos a disposición para cumplir todos los (sigue) — Guillermo Britos (@BritosGuillermo) May 29, 2025

La titular del Senado no viajó sola a Chivilcoy, sino acompañada por la exdirectora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Claudia Rucci, una de las principales señaladas por Casa Rosada por ser parte de diferentes armados políticos vinculados al peronismo.

Para coronar una semana de reconversión política, Villarruel decidió no solo romper relaciones con su mesa chica y se desvinculó también de la Fundación Oíd Mortales, organización que en 2023 había sido presentada como su think tank. Junto con su hermana, Virginia de las Nieves Villarruel, y al director del Museo Parlamentario, Raúl Amado, presentaron su renuncia al directorio.