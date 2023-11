Se viralizó un insólito corto en donde Javier Milei destruye el BCRA con el martillo de Thor

El video es protagonizado por el economista liberal y la diputada electa en estas elecciones 2023 . "Javier, el Banco Central está haciendo de las suyas de nuevo . Me parece que es hora de cerrarlo", dice Lemoine con un maletín en la mano y un disfraz de heroína.

Video milei banco central.mp4

La parte actoral de Milei ya había sido viralizada a través de la plataforma X (ex Twitter), con un video del aspirante a la presidencia que también apunta a la destrucción del BCRA.

Antes de su lanzamiento como candidato a jefe de Estado, Milei protagonizó una obra de teatro llamada catarsis y, en el último acto de su actuación, el economista destruye con un bate otra maqueta del Banco Central al grito de "la locura es que vos existas, basta de inflación".

-inZmXo4I6QXgLDh.mp4

Por qué no le renovaron la pasantía a Milei

Uno de los momentos más tensos que se vivieron en el marco del tercer debate presidencial previo al balotaje del próximo domingo, fue cuando el candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, dejó al descubierto un capítulo del pasado laboral de Javier Milei. El intercambio se desencadenó cuando interrogó al líder libertario sobre su paso laboral en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), institución que quiere "dinamitar", revelando que había trabajado allí durante una pasantía que no fue renovada.

En ese momento, Massa reveló la experiencia de Milei en la institución, cuestionando la razón por la cual no se le renovó la pasantía. Ante la insistencia del candidato de UP, el libertario no pudo proporcionar una respuesta clara, lo que llevó sugerir que había sido rechazado.

En un giro inesperado, Milei finalmente reconoció su paso por el BCRA como un "fracaso". "Uno tiene fracasos, se pone de pie y sigue. No como vos", respondió.