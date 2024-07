Alberto Fernández opinó sobre medidas de Milei: "El FMI considera su programa de gobierno inconsistente"

El ex presidente escribió: ''Oír esto me estremece. El presidente libertario dice que el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla pusieron al jefe de la misión del FMI ante Argentina. Nunca oí algo tan absurdo ''.

Luego, continuó describiendo su asombro ante los dichos del actual mandatario: ''Es evidente que no quiere ver que el FMI considera su programa de gobierno inconsistente. Ese es el problema. No es una razón ideológica. Debo recordar que al FMI lo trajo a la Argentina su socio, el ex presidente Macri. Si a semejante definición presidencial sumamos las declaraciones del ministro Caputo queda en evidencia la falta de un rumbo económico serio''.