Sebastián Pareja opinó sobre una posible alianza con el PRO: "Vamos juntos en las 24 provincias o no vamos en ningun "

javier milei y mauricio macri.jpg Todos los espacios observan lo que sucederá con La Libertad Avanza y el PRO de cara a las elecciones legislativas 2025.

"Si vos verificás, la gente del PRO que participa activamente con funciones realmente altas en el gobierno nacional, son un montón. Con lo cual ahí yo me pierdo un poco cuando dicen hay que armar equipo", ahondó el legislador bonaerense.

En ese sentido, sobre la alianza electoral entre ambos partidos, Pareja sentenció: "Si la voluntad es esta, vamos juntos en las 24 provincias o no vamos en ninguna. Porque no podemos hacer ninguna excepciones en virtud de cuanto mas o menos competitivo me sienta yo competitivo en el territorio o cuanto mas o menos me sienta amenazado por la LLA". En esta misma línea, Pareja afirmó que hoy "es una cuestión media difusa" cuanto apoyo real tiene el PRO en la provincia de Buenos Aires, "cuanto de ese electorado que supo tener hoy seguiría una propuesta PRO o seguiría figuras del PRO".

"Lo que me parece que no tiene que pasar es un proceso de acuerdo a la vieja usanza, en donde la UCR se lleva el porcentaje idealista, el PRO el otro porcentaje X y la Coalición cívica el otro porcentaje X", detalló el libertario quién luego aseguró que "eso no funciona mas".

Sobre los posibles candidatos del oficialismo en la provincia - y la principal fuerza opositora en el país - el libertario sentenció: "La figura a vencer vuelve a ser Cristina Fernández de Kirchner, lamentablemente para todos los argentinos y para la política argentina. Que volvamos a tener que poner en el ring, en la escena, a una persona con un antecedente de 2 presidencias, 1 vicepresidencia y con las consecuencias que le ha dejado a la vida política social argentina. Es lamentable para la política pero es lo que es".

Mauricio Macri definió al equipo del PRO que deberá negociar un acuerdo electoral con Javier Milei

En medio de los acercamientos entre ambos espacios, el expresidente Mauricio Macri confirmó los elegidos para conformar el "equipo de trabajo" del PRO para llevar a cabo las negociaciones con el presidente Javier Milei y su entorno en la búsqueda de un posible acuerdo electoral. En detalle, los elegidos anunciados son Cristian Ritondo, Ana Clara Romero, Silvia Lospennato, Hernán Lacunza y Soledad Martínez.

Nuestra propuesta de equipo de trabajo está conformada por las siguientes personas: Cristian Ritondo, Ana Clara Romero, Silvia Lospennato, Hernán Lacunza y Soledad Martínez. Con ellos, y los nombres que LLA proponga, podemos conformar un equipo no solo para defender los logros… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) January 9, 2025

"Con ellos, y los nombres que LLA proponga, podemos conformar un equipo no solo para defender los logros obtenidos, sino también para avanzar en una agenda profunda de cambios y transformaciones que Argentina necesita", afirmó el expresidente. Los caminos de ambos partidos comienzan a encontrarse nuevamente, luego de que Milei convocara a Macri en una entrevista a ir juntos para "arrasar con el kirchnerismo en las elecciones".