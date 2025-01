"Guarda que se viene Mauricio candidato": Jorge Macri anticipó que podría jugar en Ciudad o en Provincia

Luego del video del expresidente, Jorge Macri tomó la palabra y se refirió a una posible candidatura de su primo. "Ojo que una vez dijeron ´Armen un partidito y ganen las elecciones´ y lo hicimos. Guarda que se viene Mauricio Macri candidato, me va a matar ahora", expresó Jorge Macri entre risas. Y completó: "Y encima el tipo nació en provincia, tiene domicilio en Ciudad, la puede seguir a Cristina (Kirchner) donde haga falta".

Jorge Macri movilizó a la tropa de cara a las elecciones y le marcó la cancha a libertarios y peronistas: "Acá lidera el PRO"

El alcalde capitalino habló ante más de 4.000 personas en el acto de lanzamiento de campaña del 'PRO Ciudad' en el Club Cultural y Deportivo 17 de Agosto, en Villa Pueyrredón, donde se hicieron presentes militantes, funcionarios de la primera plana del Ejecutivo local y legisladores. Allí hizo foco en el rol del partido y marcó distancia con La Libertad Avanza y Unión por la Patria, con quienes disputará la conformación futura de la Legislatura.

“Se están discutiendo cosas importantes", continuó Macri y puso el foco en la relación entre Nación y Ciudad: "Se están discutiendo las condiciones de nuestra autonomía. Acá va el primer golpe en la mesa. ¿Nos van a respetar como una provincia más o van a seguir pateando y maltratando a esta Ciudad como vienen haciéndolo hace años?", preguntó. “Nosotros la vamos a defender. Vinimos a defender a la Ciudad de Buenos Aires. Creemos en lo que representa. Defender la autonomía es uno de los desafíos más importantes que nos toca como espacio político", añadió el jefe porteño.

Tan importante como gobernar bien es generar conversación, prosiguió. Y ahí le habló a la militancia de la "J PRO". "Una vez más, necesito de ustedes. Los necesito enchufados, con iniciativa, con ganas de correr esta buena onda y la bola de lo que viene en la Ciudad. No tengo ninguna duda que el PRO es la mejor alternativa porque los tiene a ustedes. No soy yo. Somos millones en Argentina que creemos en esta manera de hacer política", sentenció.

Sobre el final, le marcó la cancha a La Libertad Avanza y al peronismo de cara a las elecciones de mitad de año. "Nosotros no miramos para otro lado. Nos hacemos cargo, tanto de lo que hicimos como de lo que nos falta hacer. Y al igual que defendemos el cambio, también defendemos la libertad. La libertad es una palabra nuestra también, pero no sin contenidos, sin razón de ser, porque sino termina siendo una palabra hueca. No se trata de gritar. Es darle herramientas al otro para que transforme su día a día. En eso no dudamos un segundo. Dejamos en claro que en esta ciudad lidera el PRO. Acá lidera el PRO", cerró.