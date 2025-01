La advertencia de Hernán Lacunza a La Libertad Avanza: "Uno no gobierna siempre con un 50% de aprobación"

Horas después de la noticia, la cuenta oficial de la red social X del partido libertario publicó: "El Presidente de la Nación acaba de firmar el decreto convocando a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar, entre otros proyectos, un proyecto de Ficha Limpia enviado por el Poder Ejecutivo cumpliendo su compromiso con la ciudadanía".

"Al igual que ocurrió durante la campaña negativa más grande la historia, en la que difamaron al Presidente durante meses, algunos sectores de la política argentina creyeron que se iban a anotar una victoria acusando a este gobierno de supuestos pactos o acuerdos inexistentes", continúa el mensaje.

Finalmente, se refieren a las insinuaciones de un acuerdo con el peronismo: "No había pacto. No había acuerdo. Lo único que queríamos era hacer las cosas bien. No vale cualquier cosa en política. Deberían pedir disculpas". Lo llamativo de la publicación es que el mensaje cita las críticas del PRO al partido oficialista, a través de otro mensaje difundido el 29 de noviembre. Minutos antes, el propio Adorni publicó en sus redes: "Operaron, difamaron, desinformaron. Otros simplemente no quisieron escuchar".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1877868732229500948&partner=&hide_thread=false El Presidente de la Nación acaba de firmar el decreto convocando a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar, entre otros proyectos, un proyecto de Ficha Limpia enviado por el Poder Ejecutivo cumpliendo su compromiso con la ciudadanía.



Al igual que ocurrió durante la… https://t.co/aaBsnPMm9l — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) January 11, 2025

Mauricio Macri definió al equipo del PRO que deberá negociar un acuerdo electoral con Javier Milei

El expresidente Mauricio Macri confirmó los elegidos para conformar el "equipo de trabajo" del PRO para llevar a cabo las negociaciones con el presidente Javier Milei y su entorno en la búsqueda de un posible acuerdo electoral con el oficialismo de cara a las elecciones legislativas de este año. En detalle, los elegidos anunciados son Cristian Ritondo, Ana Clara Romero, Silvia Lospennato, Hernán Lacunza y Soledad Martínez.

"Con ellos, y los nombres que LLA proponga, podemos conformar un equipo no solo para defender los logros obtenidos, sino también para avanzar en una agenda profunda de cambios y transformaciones que Argentina necesita", afirmó el expresidente. Los caminos de ambos partidos comienzan a encontrarse nuevamente, luego de que Milei convocara a Macri en una entrevista a ir juntos para "arrasar con el kirchnerismo en las elecciones".

Finalmente, y tras semanas de tensiones, el PRO y La Libertad Avanza acercan posiciones de cara a las elecciones legislativas de 2025. A pesar de que las negociaciones concretas todavía no comenzaron, el fuego cruzado entre el oficialismo y sus aliados parece haber terminado y ambos líderes se disponen a conversar para conformar una oferta electoral conjunta.

Si bien en los últimos días hubo guiños y muestras de voluntad de ambas partes, la tarea no será sencilla: mientras que el líder libertario consideró que "o vamos juntos en todos lados o vamos separados" en referencia al PRO, el partido amarillo por su parte guarda ciertas diferencias con esta estrategia y propone una oferta electoral común en algunos distritos, mientras que en otros presiona por la competencia.

Temprano esta mañana, Macri ya había aceptado la invitación de Milei para formar una alianza: "Desde el PRO siempre vamos a estar del lado de los que trabajan para terminar con el populismo, la demagogia y la falta de transparencia". Tras esto, el expresidente confirmó quienes conformaran el equipo y quedó a la espera de la respuesta del libertario.