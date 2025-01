Mauricio Macri reunió de urgencia al PRO tras la convocatoria de Javier Milei

"No hubo mandato de cerrar un acuerdo sino de explorar una agenda programática en común dejando los cargos de lado", confirmó uno de los participantes del zoom de anoche ante la consulta de Ámbito. El encuentro virtual comenzó pasadas las 19:30 y duró un poco más de una hora. Además de Macri participaron los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) , el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri , los diputados nacionales Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal , además de los intendentes Guillermo Montenegro (Mar del Plata) y Soledad Martínez (Vicente López), entre otros.

Los intercambios epistolares de Milei y Macri en redes sociales derivaron en el intento de explorar un principio de acuerdo más sólido en torno a una agenda concreta de gestión. 'Abajo de las flores que se tiran Mauricio y Milei en público no hay nada, por eso propusimos un equipo definido para sentarnos a conversar ", explica otro integrante de la mesa chica del PRO. Lejos todavía de un acuerdo electoral tras las fricciones en la Ciudad de Buenos Aires donde La Libertad Avanza de Karina Milei le votó en contra el Presupuesto 2025 a Jorge Macri, el objetivo de la respuesta de hoy de Macri en redes sociales fue sostener la narrativa de oposición al kirchnerismo, una bandera que ahora le disputan las fuerzas del cielo.

La irrupción de Javier Milei

La irrupción mediatice de Milei de este miércoles forzó una respuesta de Macri para que el PRO no aparezca como la fuerza rupturista frente a un enemigo común como el kirchnerismo. Late de fondo, la supervivencia electoral de las fuerzas anti peronistas para no fracturar su caudal de votos en las legislativas de octubre. Con los gobernadores del PRO más propensos a un acuerdo electoral en sus provincias y Jorge Macri obligado a defender su territorio frente a la avanzada de Karina Milei y Manuel Adorni en la Ciudad de Buenos Aires, en el PRO no existe aún consenso sobre la conveniencia de crear un acuerdo electoral con La Libertad Avanza.