Senado: Victoria Villarruel convocó a los jefes de bloques para acordar una sesión

Además, Mayans también aseguró que intentarán "tratar los temas propuestos por los gobernadores que requieren 2/3 de los votos para habilitarlos". Entre ellos, destacan los proyectos que los líderes provinciales impulsan para obligar al Poder Ejecutivo a distribuir recursos de fondos fiduciarios, Aportes del Tesoro Nacional y del impuesto a los Combustibles.

El rechazo de los dictámenes, las opciones de la oposición y la respuesta de Villarruel

Villarruel resolvió dialogar con los jefes de bloque y acceder al llamado a sesión luego de unas jornadas de tensión dentro del recinto parlamentario.

Es que, días atrás, los integrantes de la comisión de Presupuesto y Hacienda se “autoconvocaran” para terminar de dictaminar los proyectos previsionales y la Emergencia en Discapacidad que ya cuentan con la aprobación de Diputados, ante la negativa del libertario, Ezequiel Atauche, de convocar a un plenario de comisiones.

José Mayans Senado PASO.jpeg Mayans confirmó la citación de Villarruel.

Los dictamentes fueron presentados en la Mesa de Entradas de la Cámara alta que primero quedaron "sujetos a revisión" y luego, en la tarde del pasado lunes, fueron rechazados. "No podrá ser considerada como dictamen de comisión, por no haberse cumplimentado los requisitos reglamentarios exigibles a tal efecto”, consideró la Secretaria Parlamentaria del Senado, encabezada por Agustín Giustinian.

Ante la posibilidad de que la titular del Senado no convoque la sesión, la oposición tiene un as bajo la manga: reunir "autoconvocarse" en el recinto este jueves; reunir 37 presentes y poner en marcha la sesión. En caso de que Villarruel no se apersone en el recinto, la sesión quedaría en manos de la vicepresidenta de la Cámara, la neuquina Silvia Sapag (UP).