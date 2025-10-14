Un menú ejecutivo y una maqueta: la recepción de Javier Milei en los EEUU

La comitiva argentina fue recibida en la Casa Blanca por las autoridades estadounidenses. Milei le agradeció a Trump el apoyo a su gobierno.

El presidente Javier Milei fue recibido en la Casa Blanca por su par estadounidense, Donald Trump , para compartir un almuerzo entre las comitivas de ambos países. La delegación argentina fue recibida con un menú ejecutivo: ensalada, carne y flan de postre.

Además de las negociaciones políticas y económicas, los mandatarios compartieron conversaciones más distendidas y Trump le mostró a la comitiva una maqueta con las reformas previstas para la Casa Blanca.

Durante el almuerzo, el presidente argentino agradeció esta nueva muestra de apoyo a su Gobierno . En especial, mencionó al secretario del Tesoro, Scott Bessent , a quién le destacó el " gran trabajo para ayudar a superar este problema de liquidez que tenía Argentina como consecuencia de los ataques políticos ".

Por otro lado, Milei también agradeció a través de una carta el trabajo de Trump para hacer avanzar las negociaciones en Medio Oriente , llegar a un acuerdo de paz y lograr que los rehenes argentinos secuestrados por Hamas pudieran regresar a sus hogares.

En su paso por la Casa Blanca , Milei también firmó el Libro de Visitas de Honor .

Javier Milei Casa Blanca

Del almuerzo participaron altos funcionarios de ambos gobiernos. Del lado de EEUU, participó el secretario del Tesoro y gran artífice del acuerdo, Scott Bessent, y sus pares de Energía, Chris Wright, y Comercio, Howard Lutnick, entre otros. Bessent fue uno de los pocos que tomó la palabra y sostuvo que "estamos confiados de que el presidente (Milei) va a ganar las elecciones".

Por el lado argentino, además de Milei, estuvieron el canciller Gerardo Werthein; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili; y el embajador argentino en EEUU, Alec Oxenford.

El mensaje de apoyo de Donald Trump al gobierno de Javier Milei

Durante un breve intercambio con la prensa previo al almuerzo, Trump dejó en claro que Argentina es uno de los aliados de EEUU en América del Sur junto a El Salvador y Costa Rica. "Estamos apoyando una gran filosofía. Es ideológico el apoyo", afirmó. "Si a la Argentina le va a bien, otros lo van a seguir", agregó.

De todas formas, de cara a los comicios legislativos del 26 de octubre, advirtió: "Si Milei pierde las elecciones, no seremos generosos con Argentina".

Durante el almuerzo no hubo detalles del salvataje de EEUU. En cambio, abundaron las expresiones de apoyo al gobierno de Javier Milei y su política económica. “No vamos a ignorar a nuestros aliados y es mejor formar puentes económicos con nuestros aliados. Es una gran oportunidad para los argentinos”, prometió el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.