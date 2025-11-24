El descanso que sorprende a todos en Buenos Aires: por qué es feriado el 25 de noviembre + Seguir en









Una buena noticia para los trabajadores que ayudará a afrontar con más tranquilidad el fin del 2025.

Se acercan algunos feriados ideales para descansar. Imagen: Freepik

En esta recta final del año, un feriado cae justo en el momento ideal: nos permite recargar energías, dedicar tiempo a lo que a veces queda relegado y encarar el cierre del año con otra actitud. Y cuando ese descanso sucede en una fecha inesperada, la pausa adquiere un carácter incluso más valioso.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En la provincia de Buenos Aires, este feriado en particular invita no solo al relax, sino también a disfrutar del entorno local, de reuniones o simplemente de un respiro necesario antes del ritmo vertiginoso de fin de año.

Feriados Los feriados que quedan en el año para descansar. Imagen: Freepik Por qué es feriado el 25 de noviembre de 2025 En este caso, el martes 25 de noviembre de 2025 fue declarado feriado para ciertas localidades de la provincia de Buenos Aires en conmemoración de sus aniversarios fundacionales.

Entre los distritos que lo festejan se encuentran Olavarría, Presidente Perón y Dennehy (partido de 9 de Julio) que disfrutan de la jornada de asueto en honor a sus aniversarios fundacionales.

Aunque no se trata de un feriado nacional, para estas localidades representa un momento para detenerse, reconocer la historia local y participar de actos conmemorativos que muchas veces se extienden a la comunidad.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Para poder planificar lo que queda del año, conviene repasar los feriados nacionales vigentes desde ahora hasta fin de año. A nivel nacional están confirmados los siguientes: Lunes 24 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional (traslado del feriado del 20 de noviembre).

: Día de la Soberanía Nacional (traslado del feriado del 20 de noviembre). Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible). Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible). Además, se han definido regulaciones para los feriados trasladables: cuando la fecha original cae en jueves o viernes, puede correrse al lunes siguiente; cuando cae martes o miércoles, al lunes anterior. Estos días ofrecen momentos clave para planificar descansos, escapadas o simplemente una pausa para desconectar y disfrutar.

Temas Feriados