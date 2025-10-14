"El trabajo que hizo en los últimos cuatro años es increíble": las llamativas frases de Donald Trump con Javier Milei







El mandatario de los Estados Unidos recibió en la Casa Blanca al Presidente argentino y dejó algunas definiciones que fueron desde Milei como persona hasta amenazas por los próximos resultados electorales.

Javier Milei visitó la Casa Blanca y se reunió con Donald Trump.

Entre algunas definiciones económicas, el líder norteamericano dejó algunas insólitas declaraciones que dejaron a entrever que el magnate no está del todo al tanto sobre que se define en nuestro país en los próximos comicios.

Entre "el trabajo que hizo en los últimos cuatro años es increíble" y "si Milei pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”, Trump dio a entender que, en su percepción, la Argentina está de cara a unas elecciones presidenciales.

Algunas de las definiciones más importantes de Donald Trump Trump a Milei en la Casa blanca

"El éxito de Argentina será increíble, puede transformar su país, hay una buena probabilidad, el trabajo que hizo en los últimos cuatro años es increíble, está muy cerca de tener un gran éxito".

y quien quiera lidiar con el dólar tiene ventajas sobre quien no lo tiene”, contestó consultado sobre esa posibilidad ante la prensa. “Si yo no hubiera ganado esta elección y lo hubiera hecho Kamala Harris , otra habría sido la dirección. Ya no se habla de los BRICS ”, remarcó burlándose del bloque de naciones integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que pretende crear una moneda alternativa y reducir la dependencia del dólar.

. Porque con un socialista es muy diferente hacer inversiones", “Estamos acá para darte un apoyo para las próximas elecciones. Si a la Argentina le va bien, otros países lo seguirán. Pero si no gana, no contará con nosotros”.

“La elección está cerca y la victoria es muy importante“.

"Las elecciones serán muy pronto. Es una gran elección, será vista por todo el mundo porque hizo un gran trabajo. La victoria es muy importante . Las encuestas te dan bastante bien, pero creo que serán aún mejores después de esto".

“Quiero ver a la Argentina exitosa y creo que el liderazgo de Milei lo puede lograr. Va en la dirección correcta”.

“El plan puede caerse, sí, pero también le puede ir bien. Le vamos a dar la chance”.

“No voy a ser generoso con un comunista que toma el dinero y lo arroja por la ventana. Son billones de dólares”.

“Es un gran honor tener al líder de argentina, un lugar que amo y al que fui y uno de los más hermosos, en el mundo”.

“Presidente, quiero agradecerle. Es MAGA por completo. Hagamos a Argentina Grande Otra Vez”.

“Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión.

“Escuché sobre él cuando estaba haciendo campaña y antes de eso era un gran economista y decía muchas cosas correctas y estaba en un modo conservador”.

“Se hizo muy popular y está al borde de un gran éxito económico y Scott (Bessent) está ayudándolo”.

