Convivientes y propiedad: qué pasa con los inmuebles cuando no hay matrimonio

También es posible que los convivientes adquieran un inmueble en conjunto, bajo la figura legal del condominio, en la proporción que acuerden. En estos casos, lo recomendable es que en la escritura conste que existe una unión convivencial, ya que eso puede facilitar el reconocimiento de derechos en un eventual conflicto.

Convivencia versus matrimonio: principales diferencias patrimoniales

En términos legales, es diferente una convivencia de un matrimonio. Por ejemplo, los cónyuges que están bajo el régimen de comunidad de bienes deben compartir la propiedad de los bienes adquiridos durante el matrimonio. En cambio, “en la unión convivencial, la regla es que el que compra es el dueño y puede vender y administrar como quiera”, subraya Chejanovich.

Además, mientras los cónyuges heredan entre sí, los convivientes no tienen derechos hereditarios, salvo que el fallecido haya hecho un testamento. Sin este instrumento legal, los bienes pasarán a los herederos legales: hijos, padres, hermanos, o incluso el Estado, si no hay familiares.

La ley contempla un caso particular: si uno de los convivientes fallece, el sobreviviente puede permanecer en la vivienda familiar durante dos años más, siempre que no tenga otro lugar donde vivir ni medios para obtenerlo. Por eso, Chejanovich enfatiza la importancia del testamento en estos casos: “Si la intención es beneficiar a un conviviente con la herencia, es necesario dejar un testamento, porque de lo contrario no recibiría nada”.

La figura del escribano es clave para evitar conflictos futuros. “El escribano cumple una función preventiva fundamental, asesorando a los convivientes sobre deudas, patrimonio, redacción de pactos convivenciales, testamentos, etc.”, señala Chejanovich. No se trata solo de “papeles”, sino de proteger el esfuerzo y los acuerdos construidos durante la relación.