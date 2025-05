¿Es verdad que Elon Musk sólo cobra 1 dólar por parte de Tesla?

Elon Musk no solo es una de las figuras más influyentes del mundo empresarial, sino también una de las más enigmáticas. CEO de Tesla, SpaceX, dueño de X y fundador de varias otras compañías, Musk no se conforma con liderar industrias sino que las transforma. Su fortuna, estimada en cientos de miles de millones de dólares , lo posiciona como uno de los hombres más ricos del planeta.

Desde hace varios años, Elon Musk figura oficialmente como CEO de Tesla con un salario de tan solo 1 dólar al año . Esta decisión, que ya aplican otros empresarios en la historia, no implica que no reciba ingresos sino que el verdadero beneficio económico para Musk proviene del paquete accionario que posee en la compañía. Gracias a un sistema de compensaciones basado en resultados, cada vez que Tesla alcanza ciertas metas en ingresos o capitalización bursátil, Musk recibe opciones para adquirir acciones a precios preferenciales.

Este esquema le permitió, por ejemplo, aumentar su fortuna personal significativamente sin necesidad de recibir un salario tradicional. En otras palabras, su riqueza está directamente ligada al desempeño de Tesla en el mercado.Esto refuerza un mensaje claro para inversores y empleados de que Musk no cobra si la empresa no crece. Esa regla no escrita también refuerza su imagen como un líder que confía plenamente en el valor de lo que construye.