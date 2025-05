"Dólares del colchón": el mercado inmobiliario prevé un incentivo a la demanda y agilidad en transacciones

En una conferencia de prensa realizada este jueves, el ministro de Economía, Luis Caputo , presentó el "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos", una iniciativa que permitirá a los ciudadanos utilizar sus dólares ahorrados sin necesidad de justificar su origen. La medida busca atraer divisas no declaradas y promover la remonetización de la economía, especialmente en sectores como el inmobiliario.

Por su parte, Alejandro Moretti, del Colegio Inmobiliario porteño, afirmó que se trata de una inyección para el mercado inmobiliario, aunque destacó la importancia de esperar a que se instrumente correctamente y se aclare el tema del COTI (Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles). Al respecto, el Gobierno informó que a partir de ahora, el vendedor de una propiedad o el agente inmobiliario no deberá reportar más a ARCA cuando ponga la propiedad a la venta.

Creditos hipotecarios Vivienda Compra venta.jpg Para los expertos del sector, las medidas anunciadas por el Gobierno facilitarán las operaciones de compra-venta.

Por su parte, Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), celebró los anuncios y los calificó como "muy buenas medidas que van en el camino de la libertad". Según el referente del sector, el hecho de que los ciudadanos sean considerados inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario no sólo implica un cambio institucional relevante, sino que también mejora el clima de confianza entre los argentinos. "Lo siento como un gran avance en el sentido de alentar nuestra propensión a invertir en el país", expresó Tabakman. En ese marco, auguró que esa confianza renovada se traduzca en una mayor inversión en el sector inmobiliario: "Ojalá la mayoría lo haga en ladrillos", añadió.

El anuncio también contempla la posibilidad de utilizar los fondos blanqueados para adquirir propiedades en construcción, lo que podría dinamizar la venta de unidades en pozo. Caputo señaló que el sector inmobiliario moviliza la economía y que el objetivo principal es fomentar la inversión.

Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional advirtió que cualquier medida relacionada debe respetar las normas internacionales contra el lavado de dinero en el marco del programa vigente de u$s20.000 millones con Argentina.

El impacto de esta medida dependerá de su implementación y de la confianza que genere en los ciudadanos. El mercado inmobiliario se mantiene expectante ante la posibilidad de una reactivación sostenida y espera que se aclaren los detalles operativos para que la iniciativa tenga el efecto deseado.

Ya no se debe reportar cuando una propiedad se ponga en venta

Uno de los puntos anunciados es sobre el Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI), un requisito que hasta ahora era obligatorio en Argentina para la venta de propiedades cuyo valor iguala o supera los $66.833.000, según la última actualización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) . Este código debe ser gestionado por el titular o condómino del inmueble antes de la negociación, oferta o transferencia del bien.

La medida anunciada por el ministro Caputo, que permite utilizar dólares no declarados en operaciones inmobiliarias, ha generado expectativas en el sector, pero también ha puesto en foco la necesidad de clarificar cómo se aplicará el COTI en este nuevo contexto.

A partir de hoy, con la medida anunciada, no será obligatorio informar la venta de inmuebles por montos inferiores a $66.833.000 mediante el COTI ante el ARCA, simplificando así el proceso para vendedores y e inmobiliarios.

Cambios para los escribanos

Otro de los anuncios que hizo el equipo económico del Gobierno es la eliminación del CITI Escribanos (Cruzamiento Informático de Transacciones Importantes). Se trata de un sistema de información implementado por la ex AFIP, a través del cual los escribanos debían reportar mensualmente determinadas operaciones notariales. Desde ahora los escribanos ya no deberán informar ninguna operación a ARCA.

Desde el Colegio de Escribanos porteño mostraron cautela con la medida, a la espera de más información por parte de ARCA y de la UIF. Si bien ya estaban al tanto del desembarco de este anuncio, resta saber cómo se implementará y cuánto impactará efectivamente en las personas que recurren a un escribano.

Expensas: novedades para consorcios, propietarios y administradores

Entre las medidas, también se anunció que para el pago de las expensas las administradoras de consorcios no deberán informar más montos desde $32.000, como lo hacían hasta ahora.

Al respecto, David Loisi, presidente de la Liga del Consorcista, señaló que esa exigencia era inapropiada y poco feliz por lo que acuerda con su derogación por varios motivos. "En primer lugar, si bien algunos administradores no lo cumplían, sirve para desburocratizar la actividad del administrador. En segundo lugar tampoco corresponde que el administrador declare sobre los propietarios, que son otros contribuyentes", comentó Loisi, dado que el administrador es representante del Consorcio y no de cada propietario. Por último, agregó: "Es una gran noticia tanto para los consorcios como para propietarios y administradores que ya no exista más esta exigencia".