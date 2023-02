Medicina on demand: cómo democratizar el acceso a la salud en Latinoamérica

Desde el lado de los usuarios, el 14% que aún puede conservar su cobertura médica privada, tiene que esperar al menos dos meses, en la mayoría de los casos, o hasta incluso más, para ser atendido por un profesional o bien para realizarse un estudio. Del lado de los profesionales, ya es habitual que cobren honorarios bajos y con demoras de meses, además de trabajar en algunos casos alrededor de 12 horas para poder subsistir.

Un modelo claramente en crisis, que está generando en el mundo el nacimiento de nuevos paradigmas, donde las personas puedan acceder a una atención médica de calidad a costos accesibles. Desde los Estados Unidos, empresas Healthtech como One Medical y Oscar disrumpen con nuevas formas de recibir atención de salud.

En Latinoamérica el problema es aún más agudo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), son 200 millones de personas que no tienen acceso a la salud. “Si incluimos a las personas que sólo cuentan con servicios precarios o limitados este número puede ascender a 400 millones. Creamos Wiri Salud para acercarles el acceso a la salud a estas personas que no llegan a pagar una cobertura médica privada o bien que se atienden en el sistema de salud público, que se encuentra como ya sabemos, colapsado”, afirma Mathias Sielecki, co fundador y CEO Wiri Salud, primera plataforma en Argentina que posibilita el acceso a atención médica de calidad a precios accesibles, que también tiene presencia en México y Ecuador.

El lanzamiento de Wiri Salud se da en el contexto de surgimiento del toconcepto de "Health assurance", una categoría emergente y de vanguardia de servicios de atención médica basados en datos y centrados en el consumidor que están diseñados para bajar costos de la atención. Están además construidos sobre los principios de los estándares de tecnología abierta.

Los profesionales médicos, también en crisis

No son sólo los pacientes quienes sufren esta crisis del modelo de atención de salud tradicional. Son también los profesionales quienes no encuentran un paradigma sustentable para el desarrollo de su especialidad. De acuerdo a una encuesta realizada por DrApp, el 34% de los médicos llega a trabajar más de 12 horas en un mismo día. Cabe destacar que este porcentaje ha crecido 4 puntos porcentuales en el último año. En la misma encuesta, el 52% de los médicos se refirió a la carga de trabajo como “muy excesiva”, mientras que más de la mitad de los encuestados tiene más de 20 años de experiencia en su especialidad

En relación a los honorarios recibidos de parte de los financiadores (obras sociales y prepagas), el 68% indicó que los honorarios debieran ser “por lo menos el doble ó más”, mientras que sólo el 1% de los médicos considera que los honorarios que recibe de estas entidades “son acordes a su prestación y formación profesional”. Por este motivo, un 35% de los profesionales indican que han reducido la cantidad de turnos disponibles para las obras sociales y prepagas durante los últimos 12 meses.

“La dificultad en el acceso a los servicios de salud atraviesa a toda la región, pero en Argentina en particular este problema se profundizó especialmente en los últimos dos años. con los aumentos estratosféricos de la medicina privada y la crisis de la salud pública. Creemos que la tecnología abre un nuevo camino para que una persona pueda hacer una consulta mediante una plataforma, tener un turno en menos de 48 horas y pagar sólo por lo que usa, con la posibilidad de contratar un seguro de salud a precios accesibles”, concluye Sielecki.