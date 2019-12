Cuatro años con lecciones: ¿se habrán aprendido?

Herencia

Mirando hacia atrás, creo que puede concluirse que la difícil herencia que recibió el gobierno de Macri no fue la determinante de los resultados de su gestión. Hacia fines del 2017 la economía estaba en una sólida tendencia de crecimiento que los analistas pensaban seguiría en 2018 y 2019. La inflación se había desacelerado (corría al 17% la inflación núcleo hacía ya varios meses) con perspectiva de caer más y el mercado esperaba que la inflación en 2019 fuera del 10%. La pobreza, el gran objetivo, se había reducido a su menor valor desde principios de los 90. Es decir, que por más pesada que fuera la herencia, el Gobierno había logrado manejarla y no parecía afectarlo en la posibilidad de poner proa a un futuro mejor. Tampoco fue suerte: las condiciones internacionales que enfrentó Macri fueron buenas. Los términos de intercambio se mantuvieron estables y las tasas de interés internacional bajas. La sequía de 2018 fue un problema, pero no es suficiente para explicar el fracaso.