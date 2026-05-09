De cuánto es la fortuna de Jane Fonda, la actriz que se convirtió en un icono del cine

Jane Fonda es una de las figuras más influyentes y polifacéticas de Hollywood , reconocida mundialmente como actriz, escritora, activista política y pionera del fitness. Hija de la leyenda del cine Henry Fonda, Jane logró forjar su propio camino hasta convertirse en una estrella millonaria por derecho propio .

A lo largo de su trayectoria, ha sido admirada no solo por su talento interpretativo en clásicos como Klute y Coming Home, sino también por su inquebrantable activismo en causas ambientales y feministas . Su capacidad para adaptarse a los cambios de la industria y su constante presencia en la cultura popular la mantienen hoy, a sus 88 años, como una de las celebridades más respetadas y con un patrimonio que refleja su éxito en múltiples facetas.

Nacida en el seno de la realeza de Hollywood en 1937, Jane Fonda no siempre tuvo claro que seguiría los pasos de su padre. Durante su juventud, buscó su propia identidad estudiando arte en París antes de regresar a Estados Unidos. Fue el encuentro con el legendario profesor de actuación Lee Strasberg en el Actors Studio lo que finalmente despertó su vocación y le otorgó la confianza necesaria para lanzarse al mundo de la interpretación.

Sus comienzos en el entretenimiento fueron como modelo, llegando a aparecer en la portada de la revista Vogue en dos ocasiones. Su debut actoral formal se produjo en una obra de teatro benéfica junto a su padre, lo que le abrió las puertas a sus primeros papeles en el cine durante la década de 1960.

En esa etapa inicial, protagonizó películas como Tall Story y Cat Ballou, esta última considerada su gran salto a la fama al recibir varias nominaciones al Oscar y establecerla como una joven promesa de la industria.

Jane Fonda Klute fue una de las películas que la llevó al éxito y a obtener sus primeros contratos por millones. Imagen: Apple TV

Jane Fonda Workout: un icono cultural

La explosión definitiva de su carrera hacia un nuevo nivel de estrellato global ocurrió en la década de 1980, cuando Jane Fonda reinventó la industria del fitness. Tras sufrir una lesión mientras filmaba The China Syndrome, comenzó a practicar aeróbicos para mantenerse en forma, lo que derivó en el lanzamiento de su libro y posteriormente de su serie de videos "Jane Fonda's Workout".

Este video se convirtió en el VHS más vendido de todos los tiempos, desatando una fiebre mundial por el ejercicio en casa. Este emprendimiento no solo la transformó en una magnate de los negocios, sino que también redefinió su imagen pública. Entre 1982 y 1995, lanzó un total de 23 videos de ejercicios, vendiendo millones de copias y estableciendo un modelo a seguir para las mujeres de la época.

Su impacto fue tal que el icónico atuendo de calentadores y mallas se volvió un símbolo cultural de los años 80, asociando su nombre para siempre con el bienestar y la vitalidad. Además de su éxito comercial, este periodo coincidió con su madurez actoral, participando en éxitos de taquilla como la comedia 9 to 5 y el drama On Golden Pond, donde actuó por primera vez junto a su padre.

La combinación de su dominio en la pantalla y su imperio del fitness la consolidaron como una de las mujeres más poderosas y reconocibles del mundo.

Jane Fonda La actriz viendo los Golden Globes justo a su estilista. Imagen: Facebook Oficial Jane Fonda

La despedida de Ted Turner

El 6 de mayo de 2026, el mundo de los medios lamentó el fallecimiento de Ted Turner, fundador de CNN y tercer exmarido de Jane Fonda, a los 87 años. Ante la noticia, la actriz publicó un emotivo homenaje en sus redes sociales, describiéndolo como su "exmarido favorito" y confesando que lo amó con todo su corazón. En su mensaje, Fonda recordó a Turner como un hombre brillante, audaz y con un sentido del humor desbordante que cambió su vida por completo desde el momento en que se conocieron.

Fonda destacó la vulnerabilidad y necesidad que Turner le mostró durante sus diez años de matrimonio (1991-2001), algo que, según ella, le otorgó una confianza en sí misma que nunca antes había sentido. La actriz subrayó que el magnate fue un gran maestro que le enseñó sobre la naturaleza, los negocios y la importancia de pensar en grande.

Describió su relación como una aventura con un "pirata gloriosamente apuesto" que la llevó a vivir experiencias inolvidables, desde la navegación hasta el compromiso con la conservación de la vida silvestre. Para cerrar su tributo, Jane imaginó a Turner en el cielo, rodeado de las especies que ayudó a salvar de la extinción, como bisontes y lobos grises.

Afirmó que, a pesar de sus diferencias y el divorcio, siempre mantuvieron un vínculo lleno de admiración y gratitud. "Descansa en paz, querido Ted. Eres amado y serás recordado", concluyó la actriz, despidiendo así a uno de los hombres más importantes de su vida.

Fortuna de millones: el patrimonio de Jane Fonda

En 2026, tras décadas de éxito ininterrumpido en el cine, los negocios de fitness y estratégicas inversiones inmobiliarias, la fortuna de Jane Fonda se estima en la impresionante cifra de 200 millones de dólares. Este patrimonio es el resultado no solo de sus altos salarios como actriz de primera línea, sino también de su visión empresarial durante el auge del video doméstico y el acuerdo financiero tras su divorcio de Ted Turner.

Se reporta que, al separarse del magnate de los medios en 2001, Fonda recibió un acuerdo de aproximadamente 100 millones de dólares en efectivo, acciones y activos inmobiliarios. Actualmente, la actriz sigue siendo una figura activa y rentable en la industria, con participaciones en proyectos exitosos como la serie de Netflix Grace and Frankie, lo que asegura que su legado financiero continúe creciendo junto a su inagotable carrera.