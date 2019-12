Una nueva oportunidad

Si bien para muchos el principal problema lo tenemos en la economía, mi visión de hoy apunta más a la política. Creo que hoy el mapa político nos genera mucha incertidumbre y no brinda la confianza suficiente para invertir y tomar decisiones que acompañen un proceso de crecimiento.

Se habla mucho del nivel de endeudamiento como causante de todos los males. Sin embargo, pienso que si fuéramos capaces de generar confianza, podríamos reperfilar los vencimientos de corto plazo e incluso bajar las tasas de interés que paga nuestro país muy por encima de otros países de la región.

También es necesario generar confianza para atraer inversiones, lograr que el ahorro de los argentinos quede en el país y poder tener, alguna vez, un sistema financiero y un mercado de capitales que contribuyan al desarrollo de la actividad privada.

Pero esta confianza no se puede generar sin un consenso sobre el modelo de país al cual aspiramos: que surja de un debate maduro entre las distintas fuerzas políticas, los empresarios y los trabajadores. Llevamos muchos años de peleas y divisiones de la sociedad que derivaron en que, cada vez que cambió el signo político del Gobierno, hubiera cambios de 180 grados en el modelo político y económico. Si no hay un acuerdo entre los actores, no hay posibilidad de generar confianza y, sin ella, nos veremos condenados a que, ante cada nuevo cambio de gobierno, volvamos al inicio como en el Juego de la Oca.

Tengo la sensación de que en los últimos años hemos puesto mucho foco en la forma en que se debería distribuir la riqueza y muy poco en lo que deberíamos hacer para aumentarla. Pareciera que, dependiendo del poder de turno, la pelea por la distribución de la riqueza se inclina para un sector u otro de la sociedad, pero casi nada se hace para ver mecanismos que nos permitan aumentar esa riqueza a distribuir.

Educación

Si tuviera que poner foco en algunos temas para encarar esta nueva oportunidad, lo haría buscando consenso en algunos puntos que nos permitan transmitirle a la sociedad y al mundo hacia dónde queremos ir como país. Estos temas deberían incluir: el grado de apertura que creemos viable para nuestra economía, de qué forma pensamos insertarnos en el mundo, cómo vamos a asegurarle a los potenciales inversores el retorno razonable de su inversión, en qué sectores consideramos que podemos ser competitivos e implementar políticas activas de desarrollo y cuál debería ser el rol de Estado y su nivel de participación en la economía.

Por último, un tema que considero vital es la educación. En mi opinión, el desarrollo de los países cada vez estará más ligado al conocimiento y la capacidad intelectual de sus habitantes que a la explotación de productos primarios o recursos naturales. En la medida que sigamos teniendo al 50% de los jóvenes en la pobreza y sin acceso a la educación, estaremos hipotecando el futuro del país. Este, para mí, es el mayor desafío que tenemos y el más complejo de resolver.

Sinceramente, aún no percibo que se esté trabajando en el sentido expuesto. Sin embargo, dicen que lo último que se pierde es la esperanza y, como quiero mucho a mi país y no pienso en abandonarlo, me ilusiona creer que podemos aprovechar esta nueva oportunidad y estoy dispuesto a colaborar para que así sea.

Socio Director General, BDO en Argentina