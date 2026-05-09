El cierre de una trilogía: la película de Prime Video que los fanáticos de Marvel estaban esperando + Seguir en









Uno de los antihéroes más importantes de todo este universo, con la parte final de una historia que nadie se quiere perder.

El villano favorito de Marvel volvió a Prime Video con la tercera y última parte. Freepik

Prime Video continúa expandiéndose con producciones de alto impacto que logran posicionarse rápidamente entre lo más visto de la plataforma. En esta ocasión, el servicio de streaming ha sumado una pieza fundamental para los seguidores del universo de superhéroes y antihéroes, ofreciendo la conclusión de una de las sagas más taquilleras y singulares de los últimos años.

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Se trata de Venom: El último baile, la entrega final de la trilogía protagonizada por el simbionte más famoso de Marvel. Tras una exitosa carrera en las salas de cine, la película llega al entorno digital para cerrar el ciclo de la compleja y caótica relación entre Eddie Brock y su huésped alienígena, enfrentándolos a una amenaza de escala cósmica que pone en riesgo la existencia de ambos mundos.

Venom: El último Baile Se trata del villano favorito en el universo de Spiderman. Ya está disponible en Prime Video. Imagen: Prime Video

De qué trata Venom: El último baile La trama encuentra a Eddie Brock y Venom en una situación desesperada, siendo perseguidos por fuerzas de dos mundos distintos. Mientras las autoridades humanas intensifican su búsqueda para capturarlos por los incidentes previos, una amenaza mucho más oscura emerge desde lo profundo del espacio exterior.

Knull, el creador de los simbiontes, ha despertado y ha enviado a sus feroces Xenófagos a la Tierra con el objetivo de recuperar un códice vital que solo Eddie y su compañero poseen. A medida que la red se cierra sobre ellos, el dúo debe huir a través de paisajes desérticos y bases militares secretas, encontrando aliados inesperados en el camino.

Sin embargo, la presión aumenta cuando descubren que la única forma de detener la invasión de Knull y salvar a la humanidad podría requerir un sacrificio definitivo. La dinámica entre el periodista y el simbionte se pone a prueba como nunca antes, explorando los límites de su simbiosis mientras intentan mantenerse un paso adelante de sus captores. Venom El último Baile La trilogía del antihéroe de Marvel llega a su fin con esta película, en Prime Video. Imagen: Prime Video El conflicto alcanza su punto crítico en el Área 51, donde se libra una batalla épica que involucra no solo a Eddie, sino también a otros simbiontes que han sido capturados por el ejército. En este escenario de caos, Venom debe desplegar todas sus habilidades para proteger a su portador frente a criaturas diseñadas específicamente para destruirlos. La película profundiza en el lore de los simbiontes, revelando el origen de su especie y las consecuencias de su presencia en la Tierra. Finalmente, la historia se convierte en una carrera contra el tiempo donde el concepto de "el último baile" cobra un significado literal y emocional. Prime Video: tráiler de Venom: El último baile Embed - VENOM: EL ÚLTIMO BAILE. Tráiler oficial en español HD. Exclusivamente en cines. Prime Video: elenco de Venom: El último baile Tom Hardy (Eddie Brock / Venom)

Chiwetel Ejiofor (General Rex Strickland)

Juno Temple (Dra. Teddy Paine)

Rhys Ifans (Martin Moon)

Stephen Graham (Patrick Mulligan / Toxina)