Charlas de quincho

Pocos, por no decir ninguno, logró prever el nivel del impacto social y económico que está causando el problemas sanitario que, finalmente, hasta los más distraídos (y no pocos pícaros) trataron de relativizar hasta este fin de semanas con conductas rayanas, incluso, en la categoría de atentados públicos, y sin ninguna responsabilidad social. A esta altura no hay dudas que va a haber un antes un después de esta crisis que ya obligó a un cambio de conductas individuales y colectivas a nivel mundial, de una magnitud conocida por la mayoría, apenas por los libros de historia. Y este fue el eje de todas las charlas y discusiones de los últimos días, incluso en el seno del propio gabinete. Y, si bien algunos especularon hasta hace unos pocos días atrás, con que el hecho podía servir para “enmascarar” otros problemas económicos que enfrenta el país, fue el propio Alberto Fernández el que tuvo que terminar poniendo las cosas en su lugar, obligando a las medidas más drásticas (pero efectivas, a la luz de lo que ya estaría ocurriendo en China), y asumiendo que “la Argentina estaba mal, y ahora va a estar peor”, según reconoció el mandamás de un importante grupo empresario. Es que la natural caída que se va a registrar en la actividad económica, tanto mundial como local, y el incalculable costo que va a significar el parate, no diluye los problemas previos de deuda, negociación, recesión, etc., que atraviesa el país, sino que los acumula, y es en torno a esto, y a las ayudas que se van a necesitar, que giraron todos los Quinchos, hasta los virtuales (cada vez más frecuentes según pasan las horas).