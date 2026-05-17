Incendio y susto en Palermo: vecinos quedaron atrapados en la terraza del edificio por el humo y las llamas + Agregar ámbito en









El incidente ocurrió en un inmueble de la calle Jerónimo Salguero al 1200. No se registraron heridos.

Imágenes del drama de los vecinos en medio de las llamas.

Un incendio en un edificio del barrio porteño de Palermo generó momentos de tensión este sábado, cuando varios vecinos quedaron atrapados en la terraza mientras una intensa columna de humo se expandía por toda la construcción. Bomberos y personal del SAME trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y asistir a los residentes.

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El fuego se desató en un departamento ubicado en un edificio de varios pisos y rápidamente provocó una gran acumulación de humo en las áreas comunes, lo que impidió que algunos habitantes pudieran descender por las escaleras. Ante esa situación, varias personas buscaron resguardo en la terraza hasta la llegada de los equipos de emergencia.

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Incendio en Palermo: varias personas quedaron atrapadas en la terraza por las llamas Según informaron fuentes oficiales, efectivos de Bomberos de la Ciudad realizaron tareas de evacuación y rescate mientras el SAME montó un operativo sanitario en la zona para asistir a personas afectadas por inhalación de humo. Algunos vecinos recibieron oxígeno en el lugar y otros fueron derivados preventivamente a centros de salud.

Las imágenes del operativo mostraron una densa nube gris saliendo desde los pisos superiores del edificio, mientras decenas de vecinos observaban el trabajo de los rescatistas desde la calle. El tránsito en la zona debió ser restringido para facilitar el despliegue de las unidades de emergencia.

Hasta el momento, las autoridades investigan las causas que originaron el incendio y no se reportaron víctimas fatales. El fuego logró ser controlado tras varias horas de trabajo y los peritos comenzaron las tareas para determinar cómo se inició el foco ígneo.