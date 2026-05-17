El gurú de Wall Street Stanley Druckenmiller redobló su apuesta por Argentina y compró acciones de YPF por casi US$150 millones

El histórico inversor multiplicó su posición en la petrolera estatal y sumó participación en Vista y en el ETF MSCI Argentina.

Stanley Druckenmiller había elogiado a Javier Milei por su discurso en Davos en 2024.

Uno de los inversores más influyentes de Wall Street volvió a apostar fuerte por la Argentina. Stanley Druckenmiller , el legendario gestor de fondos que en los últimos años elogió públicamente al presidente Javier Milei, incrementó de manera agresiva su posición en activos argentinos durante el primer trimestre de 2026, con especial foco en el sector energético.

El fundador de Duquesne Family Office compró más de tres millones de acciones de YPF, valuadas en casi u$s150 millones, convirtiendo a la petrolera controlada por el Estado en una de las principales posiciones de su cartera global.

Según los datos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) mediante el formulario 13F, la participación de Druckenmiller en YPF creció 433% en apenas un trimestre, pasando de 606.990 acciones a 3.235.962 papeles.

La apuesta posicionó a YPF como el cuarto activo más importante dentro del portfolio del fondo, detrás de compañías como Natera, Insmed y el gigante taiwanés de semiconductores TSMC.

Más exposición a energía argentina

La estrategia del reconocido inversor no se limitó únicamente a YPF. Durante los primeros meses de 2026 también incorporó acciones de Vista Energy y volvió a tomar posición en el ETF Global X MSCI Argentina (ARGT), uno de los principales fondos que replica acciones argentinas en Wall Street. En paralelo, realizó un fuerte recorte de su exposición a Mercado Libre, reduciendo su posición en aproximadamente 94%.

El movimiento refleja un cambio de estrategia dentro de la cartera de Druckenmiller, que parece priorizar compañías vinculadas a energía y recursos naturales en un contexto donde los inversores internacionales observan con atención el potencial exportador de Vaca Muerta y el crecimiento del sector energético argentino.

Quién es Stanley Druckenmiller

Druckenmiller es considerado una de las grandes leyendas de Wall Street. Inició su carrera en Pittsburgh National Bank y en 1981 fundó Duquesne Capital Management, uno de los hedge funds más exitosos de las últimas décadas. Más tarde cerró ese fondo y creó Duquesne Family Office, firma privada que actualmente administra alrededor de US$3.000 millones.

Su nombre quedó marcado en la historia financiera mundial por haber participado junto a George Soros en una de las operaciones más emblemáticas de los mercados: la apuesta contra la libra esterlina en 1992, conocida como el “miércoles negro”, que terminó forzando la salida del Reino Unido del Mecanismo Europeo de Cambios.

La operación le generó ganancias multimillonarias al Quantum Fund de Soros y consolidó la reputación internacional de Druckenmiller como uno de los operadores más sofisticados del mercado global.

Vínculos con la política económica de EEUU

El empresario mantiene además una estrecha relación con algunas de las figuras más relevantes de la economía estadounidense. Uno de sus exsocios de aquella etapa junto a Soros es Scott Bessent, actual secretario del Tesoro de Estados Unidos, mientras que también fue mentor de Kevin Warsh, actual presidente de la Reserva Federal norteamericana.

Warsh incluso se incorporó años atrás a Duquesne Family Office como asesor y socio, además de invertir más de US$100 millones en uno de los vehículos administrados por la firma.

El respaldo a Milei y la apuesta por Argentina

Druckenmiller fue además uno de los primeros grandes inversores internacionales en respaldar públicamente al gobierno de Javier Milei. En una entrevista con CNBC recordó que decidió invertir en activos argentinos luego de escuchar el discurso del Presidente en Davos en 2024. Allí definió a Milei como “el único líder del libre mercado en el mundo” y relató cómo armó rápidamente una posición en ADRs argentinos.

“Vi el discurso de Milei en Davos, abrí Perplexity y pedí los cinco ADRs más líquidos de Argentina. Los compré todos”, contó el inversor. Desde entonces, Duquesne comenzó a construir posiciones en empresas argentinas como Banco Macro, Grupo Financiero Galicia, Telecom Argentina y distintos ETF vinculados al mercado local.

Tras las elecciones legislativas de 2025, el fondo reconfiguró nuevamente su estrategia: redujo parte de su exposición a ETF argentinos y aumentó participación en Brasil mediante el ETF iShares MSCI Brazil, aunque mantuvo posiciones en YPF y Mercado Libre. Ahora, durante el primer trimestre de 2026, la apuesta volvió a profundizarse sobre activos energéticos argentinos.

Druckenmiller no fue el único nombre de peso que volvió a mirar al mercado argentino. Michael Burry, reconocido por anticipar la crisis financiera global de 2008, también tomó posiciones vinculadas a compañías argentinas.

El fundador de Scion Asset Management reveló recientemente que compró acciones de Mercado Libre tras la caída de más del 30% que registró la compañía desde sus máximos históricos.

Burry definió a Mercado Libre como “el Amazon de Brasil, México y Argentina” y aseguró que espera retornos anualizados de largo plazo cercanos al 15%