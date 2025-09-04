Guillermo Plate: "Los seguros pueden ser el motor del crecimiento económico" Por Andrea Glikman







El superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate, habló del rol de los seguros en el país y la necesidad de avanzar con una reforma tributaria, laboral y previsional.

El superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate, sostuvo hoy que la industria aseguradora tiene la capacidad de convertirse en un actor clave para el desarrollo económico argentino. “El seguro puede y debe ser el motor del crecimiento económico”, afirmó Plate, durante su discurso en el 18º Seminario Internacional de Seguros de Vida y Retiro organizado por AVIRA en el Hotel NH Collection.

En su intervención, Plate combinó un análisis de la coyuntura macroeconómica con un llamado a fortalecer el ahorro y la inversión a largo plazo. Según sostuvo, el rumbo económico actual abre una oportunidad para consolidar al sector asegurador como parte de la recuperación. Además, subrayó la importancia de avanzar en una reforma tributaria, laboral y previsional, así como en el desarrollo del mercado de capitales y la educación financiera.

“Sin una macroeconomía ordenada, ningún sector puede tener éxito. La estabilidad es la base para que los seguros de vida y retiro desplieguen todo su potencial como inversores institucionales”, explicó el superintendente.

Por otro lado, el funcionario remarcó que, en contraste con otros países de la región, la Argentina tiene todavía un bajo nivel de penetración del seguro en relación con el PBI. “En Chile, por ejemplo, los seguros representan cerca del 40% del PBI. Aquí apenas el 3%”, remarcó pese a contar con más de 190 aseguradoras, 30.000 empleados directos y 50.000 productores y asesores.

El rol del seguro en la economía Para Plate, la industria aseguradora no solo protege familias y empresas, sino que también canaliza ahorro hacia inversiones productivas y contribuye a dar previsibilidad en un contexto de alta volatilidad. “Los seguros reducen incertidumbre, movilizan ahorro y alivian el gasto social. Son una herramienta central para reconstruir confianza en la economía argentina”, afirmó.

El superintendente insistió en que el sector debe mirar hacia adelante, considerando también desafíos demográficos como el envejecimiento poblacional y la necesidad de fortalecer los tres pilares previsionales: el obligatorio, el complementario y el voluntario. Por último, cerró su exposición con un mensaje de compromiso hacia el sector. “El sistema de seguros es honesto, confiable y sólido. Desde la Superintendencia trabajamos para encapsular a quienes no cumplen con los estándares, y para que las compañías solventes crezcan”, finalizó Plate. Aseguradoras en crisis Al respecto, este año, varias compañías aseguradoras dejaron de funcionar, tal como Boston Seguros, Caledonia y Escudos, por tener juicios impagos, balances irregulares ó reaseguros incumplidos. Mientras tanto hay otras con prohibición de operar o con llamados de atención, entre varias razones, por no poder evaluar la solvencia de las compañías o no haber presentado sus estados contables, cuando las aseguradoras tienen la obligación de remitir de manera periódica información sobre sus juicios y mediaciones.

Temas Seguros