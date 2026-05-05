Paritarias: el gremio del seguro cerró subas de hasta 19,5% + Seguir en









El gremio que lidera Jorge Sola acordó aumentos a pagarse en cuatro tramos, de entre 4% y 5% para 2026.

El gremio que lidera Jorge Sola cerró paritarias.

El gremio del seguro volvió a cerrar una paritaria que se despega del resto de las negociaciones salariales y se posiciona por encima de la inflación. En un contexto de recomposición de ingresos y con un Gobierno que busca ponerle un techo a los aumentos, el sector logró acordar subas mensuales que oscilan entre el 4% y el 5%.

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El cierre de la paritaria fue alcanzada por el secretario general del sindicato, Jorge Sola, junto con el Comité Asegurador Argentino, integrado por las cámaras empresarias del sector. El acuerdo abarca tanto a Seguros Generales y ART como a Vida y Retiro, y establece un esquema de actualización escalonado que toma como base los salarios de abril de 2026.

Cómo serán los aumentos La negociación marca una diferencia clara respecto del sendero inflacionario. El último dato oficial disponible, difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), ubicó la inflación mensual en el 3,4%, por debajo de los incrementos pactados para los próximos meses. En ese sentido, el sector asegurador vuelve a ubicarse entre los pocos que logran ganarle a los precios en términos reales.

En la rama de Seguros Generales y ART, el aumento total acordado es del 19%, distribuido en cuatro tramos: 5% en mayo, 4,5% en junio, 4,5% en agosto y 5% en octubre. La lógica del esquema apunta a sostener el poder adquisitivo a lo largo del año, con ajustes periódicos que no sólo acompañan sino que superan la evolución de los precios.

Por su parte, en Vida y Retiro el incremento alcanza el 19,5%, también en cuatro etapas: 5% en mayo, 5% en junio, 5% en agosto y 4,5% en octubre. Al igual que en el resto de las ramas, los porcentajes se ubican por encima de la inflación mensual, consolidando una dinámica de actualización constante.

Acuerdo salarial Este modelo no es nuevo para el gremio. Bajo el concepto de “paritaria permanente”, impulsado por Sola desde la pandemia, el sindicato viene sosteniendo acuerdos con revisiones que permiten ajustar los salarios frente a la volatilidad macroeconómica. En el actual escenario, esa estrategia cobra aún más relevancia frente a la intención oficial de moderar las negociaciones salariales. Así, mientras otros sectores enfrentan mayores restricciones para cerrar acuerdos por encima de la pauta sugerida, el seguro logra mantener una dinámica propia. Con incrementos mensuales que perforan el techo informal que intenta fijar la administración de Javier Milei, la actividad se consolida como una de las más fuertes a la hora de negociar paritarias.

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