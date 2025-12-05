La Unión Europea exige una multa millonaria para X, la red social de Elon Musk + Seguir en









La sanción es debido a supuestos engaños de la plataforma con el sistema de verificación azul que violarían el Reglamento de Servicios Digitales.

La UE sostiene que X incumplió el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), una ley aprobada hace dos años para luchar contra los contenidos ilegales y peligrosos en línea.

La Unión Europea le exigió una multa de €120 millones, exactamente u$s139,9 millones, a X, la red social de Elon Musk por incumplir las obligaciones de transparencia en contra del Reglamento de Servicios Digitales (DSA), una ley aprobada hace dos años para luchar contra los contenidos ilegales y peligrosos en línea.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La sanción corresponde a las infracciones notificadas en julio de 2024 a X, cuando la UE acusó a la plataforma de engañar a los usuarios con el sistema de marca de verificación azul, las cuales certifican las fuentes de información, por no ser lo suficientemente transparente respecto a la publicidad y de no respetar la obligación de acceso a los datos internos por parte de investigadores acreditados.

El uso de la verificación azul, que cualquier usuario puede obtener mediante pago, para designar "cuentas verificadas" expone a los usuarios a estafas, como el fraude por suplantación de identidad y otras formas de manipulación, según detalló un informe de Xinhua. Esta, es la primera vez que, la Comisión Europea emite una resolución de incumplimiento de la DSA.

Por otro lado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, expresó que esta multa fue un "ataque contra el pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros".

A través de X, Rubio denunció: "La multa de u$s140 millones impuesta por la Comisión Europea no es solo un ataque contra X, es un ataque contra todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y el pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros".

Embed The European Commission’s $140 million fine isn’t just an attack on @X, it’s an attack on all American tech platforms and the American people by foreign governments.



The days of censoring Americans online are over. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 5, 2025 Cómo funcionaba antes X (ex-Twitter) Antes de que el multimillonario Elon Musk comprase la plataforma en 2022, la red, que en ese momento se llamaba Twitter, otorgaba la marca azul a los usuarios tras un proceso de verificación de identidad. Luego de adquirirla por u$s44.000 millones de y rebautizarla "X", el empresario reservó esas etiquetas a los suscriptores de pago, lo cual podría, según Bruselas, inducir a error a los usuarios.