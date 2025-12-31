Qué fue lo más buscado del 2025: Google publicó las estadísticas de uso en todo el mundo

La plataforma más utilizada para las búsquedas oficializó los números del último año. La Inteligencia artificial aparece como una de las principales herramientas.

A lo largo de 2025 , millones de personas dejaron su rastro en Google , el buscador más utilizado del planeta, y una plataforma que i mpulsó de forma creciente el uso de su Modo IA y que mostró cada vez más respuestas generadas por Gemini directamente en la página de resultados. Según los registros, la canción más googleada pertenece a a Huntrix , un grupo creado por inteligencia artificial , lo que refleja con claridad cómo se transformó el mundo digital.

No obstante, Gemini encabezó la lista de consultas del informe Año en Búsquedas , el relevamiento anual que publicó Google y que expuso las preguntas, los acontecimientos y las figuras que concentraron la atención global durante el año.

Para elaborar este ranking, la compañía identificó las búsquedas que registraron el mayor crecimiento de tráfico entre el 1 de enero y el 25 de noviembre de 2025 , en comparación con el mismo período de 2024 .

Los datos permitieron observar no solo qué temas interesaron más, sino también cómo las personas utilizaron las distintas herramientas del ecosistema de Google y qué hábitos desarrollaron al interactuar con ellas.

En ese contexto, Google Maps se consolidó como una de las aplicaciones clave . Su uso se expandió más allá de la navegación y se transformó en un buscador habitual de restaurantes, destinos turísticos y espacios culturales.

Dentro de ese universo, el último listado destacó a las librerías más consultadas del mundo, entre ellas la Librería Lello de Oporto y El Ateneo Grand Splendid de Buenos Aires.

Intereses, recetas y deportes que marcaron el año

El ranking de búsquedas de 2025 ofreció una radiografía precisa de los intereses que dominaron los últimos doce meses. Entre los datos más llamativos apareció la popularidad de recetas como la miel picante y el pollo cásate conmigo, así como la curiosidad generada por clubes de fútbol como Paris Saint-Germain y Benfica.

Este comportamiento también reforzó la estrategia de Google de guiar cada vez más la experiencia del usuario hacia su Modo IA. El propio listado funcionó como una invitación a profundizar en estos temas a través de la inteligencia artificial, que explicó por qué ciertos contenidos despertaron tanto interés.

Qué acontecimientos generaron más búsquedas

A lo largo del año, las personas continuaron recurriendo a Google para encontrar respuestas, ya fuera mediante el buscador tradicional o dialogando directamente con Gemini. En los resultados clásicos, la IA apareció con frecuencia a través de las AI Overviews, resúmenes automáticos que no se activaron cuando hubo noticias de último momento, lo que mantuvo a los medios informativos en un lugar destacado.

Durante 2025, las noticias que más búsquedas generaron a nivel mundial fueron el asesinato de Charlie Kirk, la situación en Irán, el cierre del Gobierno de Estados Unidos, la elección del nuevo Papa y los incendios en Los Ángeles.

Charlie Kirk El asesinato de Charlie Kirk fue uno de los eventos más googleados del año.

Lo más buscado en cine, música y podcasts

Más allá de la agenda informativa, una parte central de las consultas estuvo vinculada al entretenimiento. Los usuarios buscaron datos sobre películas, artistas, canciones, libros y podcasts con el objetivo de obtener contexto y ampliar información.

En ese rubro, Anora lideró como la película más buscada, mientras que Mickey Madison se ubicó como la intérprete más consultada. En series, el mayor interés recayó en Monstruo: la historia de Ed Gein. En música, la canción más buscada fue Debí tirar más fotos de Bad Bunny, y en podcasts se destacó The Charlie Kirk Show.

Las figuras del año y los nombres más consultados

El informe también subrayó a los personajes que concentraron mayor atención. A nivel internacional, el nombre más buscado fue el del Papa León XIV. Sin embargo, Estados Unidos tuvo un peso decisivo en el ranking, con los dos primeros puestos ocupados por los cantantes D4vd, involucrado en una causa judicial, y Kendrick Lamar, protagonista del show del entretiempo de la Super Bowl.

También aparecieron referencias indirectas a la política de Donald Trump, a través de figuras como el presentador Jimmy Kimmel, el activista Charlie Kirk y su presunto asesino, Tyler Robinson.

Como ocurrió en otros años, las muertes de celebridades impulsaron búsquedas, con nombres como Ozzy Osbourne, Hulk Hogan, Diane Keaton, Robert Redford, Val Kilmer, Gene Hackman y el Papa Francisco.

Papa Francisco El papa Francisco, el argentino más buscado. Imagen: Universidad Católica de La Plata

Qué interesó en cada país

El relevamiento incluyó además rankings por región. En España, las búsquedas reflejaron los temas que atravesaron la agenda desde comienzos de año, como la polémica generada tras las campanadas presentadas por Lalachus, el apagón eléctrico de primavera, las lluvias torrenciales, los incendios del verano y la entrega del Premio Planeta a Juan del Val.

En países como Argentina, Colombia y México, los eventos deportivos dominaron las consultas. En el caso mexicano, también se destacaron figuras internacionales como Sergio Ramos, mientras que en Francia apareció el nombre de Lamine Yamal. En el Reino Unido, el regreso musical de Oasis concentró gran parte del interés, y en Italia las búsquedas se dispararon tras la muerte del diseñador Giorgio Armani.

En definitiva, el informe funcionó como un espejo del año vivido. Aunque algunos patrones se repitieron, 2025 estuvo atravesado por historias nuevas y por herramientas distintas. El próximo interrogante, inevitable, giró en torno a qué y cómo conversamos con la inteligencia artificial.