Cómo conseguir la "PlayStation Plus Collection" para la PS4

ps5 La nueva PlayStation 5 llegó con una increíble promoción de 20 videojuegos gratuitos. Gentileza: @PlayStation

La mejor parte es que los juegos están disponibles para jugar en la PS4, por lo que si no cuentan con la memoria de almacenamiento suficiente para instalarla se puede acceder a los mismos en la anterior generación de consolas.

Cabe destacar que es imprescindible tener una PS5, o por lo menos poder acceder a una, para redimir el paquete de colección para usuarios de PS Plus. Si cuentan con el servicio pero no con la consola, entonces no se podrán redimir los juegos.

Eso si, en caso de que hayan logrado redimir los juegos en una PS5, lo único que se debe hacer es ir a la parte de Biblioteca en la PS4 y ahí estarán los 20 nuevos juegos listos para descargar y comenzar a jugar.

PS Plus Collection 2.jpg La PS Plus Collection permite jugar a clásicos de la PS4 en la nueva generación de consolas.

¿Qué videojuegos juegos incluye el PlayStation Plus Collection?

Los 20 juegos disponibles para descargar y disfrutar en ambas consolas se separan en dos grupos, lo que fueron creados por PlayStation y los de otros estudios.

Desarrollados por PlayStation:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Juegos de otros desarrolladores: