Tiene 75 años, fue traductor, sufrió 3 ACV y está en situación de calle hace cinco meses

Su historia de vida

“Me llamo Isidoro, tengo 75 años y vivo en situación de calle hace cinco meses. Familiares tengo, pero familia no. Con esta bolsita de agua, para mí es como volver a vivir”, se presentó al público el hombre que en el pasado fue traductor de inglés y francés.

Isidoro vivía en un geriátrico, pero “se cansó de esperar a la parca” y decidió venir a Buenos Aires con los pocos ahorros que le quedaban. Allí se topó con Hernán, que gentilmente continuó dándole un lugar para que prosiga con su increíble historia de vida, y le regaló comida y una campera.

“Estuve cinco años en un geriátrico, y después de semanas de que se murió Pepito, e internaron a Tantito, me di cuenta que cinco años de esperar a la parca, es suficiente. Agarré mis ahorros, me puse tres veces la canción “No estaba muerto, estaba de parranda”, me vine a Buenos Aires y me lo gasté toda en un mes”, explicó.

Isidoro pasó por tres accidentes cerebrovasculares (ACV) y debió abandonar obligatoriamente el trabajo como traductor, lo que lo llevó a adoptar esta nueva forma de vida.

Como ocurre siempre en estos casos y gracias a la masiva viralización del video, Isidoro seguramente reciba alguna ayuda externa para empezara salir del fondo, mientras tanto, los distintos usuarios que se conmovieron con su historia inundaron de mensajes la publicación.

“Queremos ver más de Isodoro, sus palabras sabias me dan más vida”; “Qué hombre que dan ganas de escuchar, grandísimo Isidoro, la campera te queda chica”; “Genio que sos, hermoso gesto cuidemos a los viejos me hace bien ver tus videos” y “Un inmenso abrazo para el abuelito de todos Don Isidoro”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores de Hernán.