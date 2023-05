Tras el corrimiento del BCRA, hay expectativa en el mercado sobre el arranque semanal del dólar

Asimismo, el economista Federico Glustein consideró: “Hay una probabilidad alta de una suba de los paralelos pero ya no con saltos bruscos, como se vio la semana pasada, sino más bien en forma de serrucho leve, es decir, con alzas y retrocesos pero de corto nivel de oscilación y eso principalmente se debe a que hay una demanda no satisfecha de divisas en el mercado, tanto para SIRA como para pagos en sí mismos; los pagarés bursátiles en dólares están creciendo fuertemente y, además, hay un proceso de dolarización de carteras previo al escenario electoral. También los movimientos propios de las cotizaciones se debieron eventualmente a rulos financieros que permitían diferencias entre el MEP y el blue, y eso facilitó que se le sacara el pie de la tapa y puede que esta semana vuelva a aparecer para que no dispare”.