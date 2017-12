El Fiscal de la Lava Jato acusó a Temer de minar la causa y orquestar la impunidad

La mega causa Lava Jato está bajo fuego cruzado del presidente Michel Temer y sectores del Poder Judicial, denunció este martes el fiscal Deltan Dallagnol.



El coordinador del equipo de fiscales de Lava Jato aseguró que en las últimas semanas se redoblaron los "ataques" lanzados desde el Palacio del Planalto y por parte del juez Gilmar Mendes, uno de los más poderosos miembros del Supremo Tribunal Federal.



"Lo que ocurrió en este fin de año fue que los grandes ataques vinieron desde el presidente de la República y desde el Poder Judicial, en particular de un ministro del Supremo, de Gilmar Mendes", declaró Dallagnol.



Temer y Mendes han mantenido varias reuniones reservadas, con agenda no revelada, en las que al parecer se analizó el proceso Lava Jato.



La semana pasada el presidente modificó las normas que regulan el indulto navideño concediendo beneficios a los condenados por corrupción, un delito que no estaba contemplado en ese perdón de fin de año. La medida fue definida por Dallagnol como una "Feria de Navidad" inscripta dentro de un conjunto de iniciativas cuyo objetivo sería "acabar con Lava Jato".



En una entrevista radial concedida este martes el procurador recordó el caso de la causa italiana "Mani Pulite" cuyos efectos de largo plazo se perdieron luego de causar un tembladeral en el sistema político.



A través de los cambios en las normas sobre el indulto "lo que Temer está haciendo es preparar una salida para sí mismo" aseguró el joven procurador Dallagnol, de 37 años, que trabaja junto al juez Sergio Moro.



Lava Jato , iniciada en 2014, ya condenó a políticos importantes como el expresidente, Luiz Lula da Silva, y al extitular de la constructora Odebrecht, Marcelo Odebrecht. En el marco de ese juicio también fue acusado Temer, pero su proceso fue frenado en el Congreso y será retomado en 2019 cuando deje la Presidencia de la República.



"Michel Temer está preparando una salida para políticos (envueltos) en corrupción" que son sus aliados, aseveró hoy Dallagnol. El procurador dijo que este nuevo modelo de indulto favorecerá al ministro Eliseu Padilha, que es el jefe de gabinete y a Romero Jucá que es el presidente del oficialista Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).



La medida también permitirá la pronta excarcelación del exministro Gueddel Vieira Lima, del PMDB y ligado a Temer, preso por ocultar 16 millones de dólares en un departamento, planteó el procurador.



Al referirse al juez Mendes, Dallagnol lo acusó de minar la principal herramienta utilizada por Lava Jato, que fue la "delación premiada", a partir de la cual se desmontaron cadenas de complicidades entre políticos, empresarios y altos ejecutivos de la petrolera Petrobras, en el escándalo "Petrolao".



El juez Mendes ha declarado públicamente sus cuestionamientos a la "delación premiada" de los arrepentidos por considerar que la misma no puede servir de fundamento a una condena ya que ésta también requiera de pruebas. Dallagnol disintió este martes a Mendes al señalar que las confesiones de los arrepentidos son cruciales.



"Nuestra preocupación es que el Supremo Tribunal Federal comience a cambiar su posición (jurisprudencia) ante las delaciones y allí Lava Jato se caerá por entero", planteó el procurador.