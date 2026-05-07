Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 7 de mayo + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar oficial minorista cerró a $1.370 para la compra y a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.412,73 para la venta.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 7 de mayo En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.390.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 7 de mayo El dólar blue cerró a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, jueves 7 de mayo El dólar CCL cerró a $1.486,23 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.9%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 7 de mayo El dólar MEP cerró a $1.428,35 y la brecha con el dólar oficial es de 2.8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 7 de mayo El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.846. Cotización del dólar cripto hoy, jueves 7 de mayo El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.480,69, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 7 de mayo Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s80.109, según Binance.